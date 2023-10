Fino a 300€ di rimborso acquistando una Smart TV da Unieuro!

Nonostante tra poche settimane entreremo nel periodo del Black Friday, molti store hanno già iniziato a proporre offerte ottime per risparmiare sui propri prodotti. Questo è il caso, ad esempio, di Unieuro, che fino al 31 ottobre vi permetterà di ottenere un rimborso fino a 300,00€ all'acquisto di una smart TV!

Scegliendo una delle tantissime smart TV di qualsiasi brand a partire da 349,00€ e ritirando il modello usato da casa vostra, infatti, sarete idonei per ricevere il cashback. Ovviamente, più sarà alto il valore del prodotto che starete acquistando e maggiore sarà il rimborso che riceverete, andando da un minimo di 100,00€ a un massimo di 300,00€.

Rimborso smart TV Unieuro, perché approfittarne?

La promozione di Unieuro è perfetta, ovviamente, per tutti coloro che desiderano sostituire il proprio vecchio televisore con un modello nuovo. In particolare, per ricevere il rimborso il prodotto da permutare deve soddisfare alcuni requisiti, ovvero: essere a schermo piatto, pienamente funzionante e in buoni condizioni estetiche; essere in grado di ricevere il segnale DVB-T tramite tuner integrato ed essere dotato di piedistallo originale. Dopodiché, dovrete inviare la vostra richiesta di partecipazione nella pagina Unieuro dedicata entro 15 giorni dalla data di acquisto.

Dopo 3 giorni riceverete, poi, una email di approvazione della richiesta di partecipazione alla promozione e, dunque, potrete inviare il televisore usato utilizzando il corriere messo a disposizione da OPIA. Infine, vi sarà addebitato il bonifico direttamente nel vostro conto corrente. Se volete saperne di più, vi invitiamo a leggere il regolamento completo della promozione. Si tratta, insomma, di un'ottima occasione non solo per risparmiare sull'acquisto di una nuova smart TV, ma anche per smaltire il vostro vecchio modello, operazione che talvolta può rivelarsi ostica.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Unieuro dedicata alla promozione, dove potrete scoprire il catalogo intero e approfittare della promozione. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che terminerà il 31 ottobre.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi su Unieuro

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!