Il Black Friday non è ancora finito per FlexiSpot, che ha deciso di prolungare le sue promozioni più attese. Se stavate pensando di migliorare il vostro spazio di lavoro, questo è il momento ideale per approfittare di nuove offerte e coupon dedicati. La promozione rimane valida fino al 1° dicembre, offrendovi ancora qualche giorno per scegliere i prodotti più adatti alle vostre esigenze e ottenere un risparmio concreto.

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre -

Nuovi coupon da Flexispot, perché approfittarne?

Visitando la pagina promozionale, potrete scoprire una selezione di scrivanie regolabili e sedie ergonomiche pensate per aumentare il comfort, la produttività e il benessere quotidiano. FlexiSpot punta su soluzioni professionali e resistenti, progettate per chi trascorre molte ore alla scrivania e desidera migliorare la propria postura o ottimizzare l’ambiente di lavoro.

Per tutta la durata della promozione, avete accesso a diversi codici sconto studiati per offrirvi vantaggi immediati: FSBF10 garantisce il 10% di sconto su tutto il sito, mentre coupon specifici dedicati ai prodotti di punta permettono di ottenere riduzioni significative. Parliamo di 150€ di sconto sulla scrivania E7 Pro con il codice BFITE7P, 270€ sulla E7 Flow con il codice BFITE7F e 200€ sulla Scrivania Regolabile a 4 Gambe E7Q grazie a BFE7Q3. Chi invece è alla ricerca della massima ergonomia può sfruttare i 400€ di sconto sulla sedia da ufficio C7 Morpher con il codice BFC7M3.

Insomma, queste offerte rappresentano un’occasione da non perdere per rinnovare la vostra postazione con prodotti affidabili e tecnologicamente avanzati. FlexiSpot continua a investire su comfort e qualità, e con gli sconti attivi fino al 1° dicembre vi invita a cogliere l’opportunità di migliorare il vostro ambiente di lavoro risparmiando. Non vi resta che scegliere la scrivania o la sedia che fa per voi e approfittare dei coupon disponibili.

Elenco dei coupon disponibili

FSBF10 – 10% di sconto su tutto il sito

– 10% di sconto su tutto il sito BFITE7P – 150€ di sconto sulla scrivania E7 Pro

– 150€ di sconto sulla scrivania BFITE7F – 270€ di sconto sulla scrivania E7 Flow

– 270€ di sconto sulla scrivania BFC7M3 – 400€ di sconto sulla sedia da ufficio C7 Morpher

– 400€ di sconto sulla sedia da ufficio BFE7Q3 – 200€ di sconto sulla scrivania regolabile a 4 gambe E7Q

