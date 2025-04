Formula 1, GP di Bahrain: orari e dove vederlo in TV e streaming

La Formula 1 è un evento che appassiona milioni di tifosi in tutto il mondo, ma cosa succede se ti trovi fuori dall'Italia durante un weekend di gara? Non preoccuparti! Grazie all'uso di una VPN, potete facilmente aggirare le restrizioni geografiche e seguire il Gran Premio in diretta, come se fossi comodamente a casa. Con una VPN, potrai connetterti a un server in Italia e accedere ai contenuti disponibili nel nostro paese, permettendoti di non perdere nemmeno un minuto delle emozioni della F1, ovunque tu sia.

GP di Bahrain: orari e dove vederlo in TV e streaming

Il Gran Premio di Bahrain si svolgerà dal 11 al 13 aprile, e rappresenta una delle tappe più affascinanti del calendario. Ecco gli orari delle sessioni di prove libere, qualifiche e gara:

Venerdì 11 aprile

13:30 Prove Libere 1

17:00 Prove Libere 2

Sabato 12 aprile

14:30 Prove Libere 3

18:00 Qualifiche F1

Domenica 13 aprile

17:00 Gara

Il Gran Premio del Bahrain sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport F1, che garantirà una copertura completa di tutte le sessioni, dalle prove libere alla gara. In alternativa, se non puoi seguire la gara in diretta, potrai vedere la differita su TV8 alle 21:00, permettendoti di rivivere le emozioni della corsa anche in un secondo momento.

Come si presentano piloti e team

Il 2025 ha già regalato colpi di scena, con Max Verstappen che ha interrotto la striscia di vittorie della McLaren proprio in Giappone, risvegliando la sua voglia di competere al massimo livello. Con 1 punto di distacco da Lando Norris, il quattro volte campione del mondo si trova al secondo posto nella classifica piloti, pronto a dare battaglia anche in Bahrain. Tuttavia, il circuito di Sakhir rappresenta una sfida ardua per Verstappen e per tutti gli altri piloti, poiché la McLaren sembra aver trovato un ritmo formidabile, pronta a dominare su una pista che ben si adatta alla loro vettura.

La Ferrari, invece, ha in serbo alcuni aggiornamenti per la SF-25, ma purtroppo le novità previste sono arrivate in un momento delicato, dopo aver riscontrato problemi significativi sulla vettura. Nonostante ciò, la scuderia italiana cercherà di lottare per risalire la classifica e rispondere alle prestazioni straordinarie della McLaren e di altri team concorrenti, con l’obiettivo di non lasciare troppo spazio alla concorrenza. Sarà un weekend ricco di emozioni, con ogni squadra che darà il massimo per dimostrare il proprio valore.

Come vedere il GP di Bahrain dall'estero

Per chi si trova all'estero durante un weekend di gara e vuole comunque seguire il Gran Premio, esiste una soluzione semplice ed efficace: l'uso di una VPN. Connettendosi a un server italiano tramite una delle migliori VPN, sarà possibile accedere alle trasmissioni in streaming come se ci si trovasse in Italia, senza perdere neanche un secondo delle emozionanti battaglie in pista.