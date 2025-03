Formula 1, GP di Shanghai: orari e dove vederlo in TV e streaming

La Formula 1 continua a regalare emozioni in ogni angolo del globo, e il Gran Premio di Shanghai si prospetta come uno degli appuntamenti più attesi di inizio stagione. Con un calendario ricco di eventi, dal ritmo incalzante delle prove libere e delle sessioni di qualificazione, sino alla tensione della gara di domenica, gli appassionati avranno l'opportunità di assistere a prestazioni mozzafiato sul circuito cinese.

Per chi si trova all'estero, seguire la diretta può rappresentare una sfida dovuta alle restrizioni geografiche, ma esistono soluzioni efficaci per non perdersi nemmeno un istante di quest'azione. Tra queste, l'uso di una VPN si configura come uno strumento indispensabile per accedere ai canali ufficiali e vivere in tempo reale ogni sorpasso e strategia adottata in pista.

GP di Shanghai: orari e dove vederlo in TV e streaming

Il weekend di gara a Shanghai si svolgerà secondo il seguente programma (orari italiani):

Venerdì 21 marzo

04:30: Prove Libere 1

08:30: Qualifica Sprint

Sabato 22 marzo

04:00: Sprint

08:00: Qualifiche

Domenica 23 marzo

08:00: Gara

Per chi vuole godersi l’evento in diretta, Sky Sport F1 trasmetterà tutte le sessioni, mentre chi preferisce la differita potrà seguire la gara su TV8 a partire dalle ore 14:00 di domenica.

Come si presentano piloti e team

Nel recente weekend australiano, la Ferrari ha mostrato una doppia faccia: la scuderia di Maranello ha offerto una prestazione promettente fino al termine della Q2, per poi affrontare difficoltà significative a partire dal Q3. Questo andamento altalenante rende ancora più importante la possibilità di scendere subito in pista durante le prove di Shanghai, in modo da poter fare chiarezza sullo stato di forma della SF-25 e sui possibili aggiustamenti da apportare in vista della gara.

Il contesto di Shanghai offre quindi una preziosa opportunità per la Ferrari di recuperare il terreno perso e dimostrare la solidità della monoposto. Al contempo, il ritmo e la gestione delle sessioni di prova saranno fondamentali per valutare come si stanno preparando gli altri team e piloti, pronti a sfidarsi su un tracciato che promette emozioni e sorprese in ogni sessione.

Come vedere il GP di Melbourne dall'estero

Per chi si trova all'estero durante un weekend di gara e vuole comunque seguire il Gran Premio, esiste una soluzione semplice ed efficace: l'uso di una VPN. Connettendosi a un server italiano tramite una delle migliori VPN, sarà possibile accedere alle trasmissioni in streaming come se ci si trovasse in Italia, senza perdere neanche un secondo delle emozionanti battaglie in pista.