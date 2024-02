Fujifilm annuncia la nuova X100VI e rinnova un mito della fotografia

FUJIFILM ha annunciato la nuova fotocamera FUJIFILM X100VI, che promette una qualità dell’immagine eccezionale in un formato compatto e leggero. La sesta iterazione del modello X100, lanciato per la prima volta nel 2011, mantiene caratteristiche iconiche come il mirino ibrido, il design curato e un’operatività sempre molto intuitiva.

La nuova X100VI ha un sensore X-Trans CMOS 5 HR da 40,2 megapixel e un motore di elaborazione delle immagini X-Processor 5 High Speed per prestazioni elevate, grazie allo stabilizzatore d’immagine IBIS (in-body image stabilization) che ha un’efficienza massima fino a 6,0 stop. Questa funzione permette a chi usa la nuova X100VI di divertirsi in ogni situazione e contesto, scattando sempre ottime foto.

Tra le altre caratteristiche tecniche, troviamo l’opzione nativa ISO 125, 20 modalità di simulazione pellicola e autofocus con rilevamento del soggetto che sfrutta l’intelligenza artificiale per identificare uccelli, automobili, moto, biciclette, animali, aerei, e altri elementi. La nuova X100VI è abbinata a un obiettivo 23mmF2.0, progettato per permettere alla fotocamera di dare il meglio e fornire sempre immagini nitide e ad alta risoluzione.

La nuova FUJIFILM X100VI è già disponibile al prezzo consigliato di 1849,99€. In occasione del 90° anniversario del marchio, arriverà anche un’edizione limitata della X100VI, caratterizzata da una scatola speciale, una raffinata tracolla e un copri pulsante di scatto, oltre ad alcune cartoline storiche. Sul corpo della fotocamera è inciso il logo del marchio aziendale della fondazione di Fujifilm nel 1934, insieme a un numero di serie univoco.

La FUJIFILM X100VI in edizione limitata sarà prodotta in soli 1934 esemplari e potrà essere acquistata a 2249,99€.