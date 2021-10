Gli artisti digitali hanno un nuovo alleato: VISA avvia un programma NFT

Il gigante dei servizi finanziari VISA sta collaborando con l’ex giocatore della Major League Baseball diventato artista NFT, Micah Johnson, per costruire un programma che sosterrà gli artisti che vogliono utilizzare le NFT per vendere il loro lavoro. L’ha affermato la stessa VISA in un comunicato stampa.

Visa selezionerà un piccolo gruppo di creatori di contenuti attraverso un processo di candidatura e quindi li aiuterà a conoscere l’industria cripto e blockchain. “Crediamo di essere all’inizio di una rinascita digitale nel mondo dell’arte e della creazione di contenuti”, ha scritto su Twitter il direttore del dipartimento crittografico di VISA, Cuy Sheffield. “Le nuove tecnologie emergenti nell’ecosistema crittografico, come gli NFT, hanno il potenziale per abbassare la barriera all’ingresso per i creatori digitali di tutto il mondo per costruire le proprie piccole imprese”.

Un gran numero di mercati NFT sono stati lanciati negli ultimi mesi. Martedì, lo scambio di criptovaluta Coinbase è diventata l’ultima organizzazione ad unirsi alla tendenza. Secondo un rapporto della società di analisi dei dati DappRadar, il mercato NFT ha superato i 10 miliardi di dollari di volume di vendite nel terzo trimestre.