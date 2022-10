Se siete stanchi di guardare sempre gli stessi canali in TV e state pensando di modernizzarla, il Prime Day rappresenta il momento giusto per farlo: l’11 e 12 ottobre sono moltissimi gli sconti su tutte le categorie del catalogo Amazon, tra cui quella dell’home cinema.

Il Google Chromecast, uno dei dispositivi più amati dagli utenti tanto da essere diventato “scelta Amazon”, è in sconto attualmente a soli 19,00€. Considerando che il suo prezzo di listino originario è di 39,00€, l’articolo è praticamente a metà prezzo, quindi si tratta di un’offerta davvero imperdibile se volete rendere il vostro TV smart senza doverlo cambiare.

Vi basterà infatti collegare il Google Chromecast al televisore tramite il cavo HDMI per guardare film, programmi, dirette TV e video YouTube, il tutto utilizzando semplicemente il vostro smartphone o tablet. Il dispositivo è infatti compatibile con le principali app di streaming come Netflix, Disney+, Dazn, Infinity e Tim Vision, alle quali potrete accedere con un tocco; i vostri contenuti preferiti verranno trasmessi al televisore, e voi potrete continuare a utilizzare il vostro telefono come al solito.

Oltre a utilizzarlo per guardare film e serie tv, il Google Chromecast può anche essere sfruttato per proiettare nel TV foto e video provenienti dal vostro dispositivo, o per ascoltare musica da piattaforme come Spotify e Google Play Musica.

Il Google Chromecast è grande appena 14 centimetri, quindi è comodo da infilare in valigia e portare al mare, in montagna o ovunque voi andiate, per non perdere mai i nuovi episodi dei vostri programmi preferiti.

Insomma, questo piccolo dispositivo rivoluzionerà completamente il vostro vecchio TV, e può essere vostro a meno di 20 euro. Dato che l’articolo si trova attualmente a metà prezzo potrebbe terminare velocemente, quindi vi consigliamo di approfittare subito dell’offerta, rimandandovi direttamente alla pagina Amazon dedicata.

