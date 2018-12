Google, cosa hanno cercato gli italiani nel 2018? Tanto calcio e poca politica

Cosa avranno cercato gli italiani su Google durante questo 2018 che sta volgendo al termine? Come ogni anno ce lo dice Google Italia stessa con “Un Anno di Ricerche 2018“, l’appuntamento con cui il colosso ripercorre le tendenze che più hanno caratterizzato le ricerche degli italiani. Quello che emerge è il ritratto di un Paese che, nel bel mezzo di problemi economici, politici e sociali, si interessa al calcio, ai personaggi famosi – viventi o deceduti – oltre che a Sanremo e al Grande Fratello.

Nell’anno dei Mondiali di calcio a tenere banco è ovviamente l’evento stesso, che domina le classifiche degli eventi e delle parole emergenti. Restando in tema calcistico poi non poteva mancare Cristiano Ronaldo, il cui trasferimento estivo dal Real Madrid alla Juventus ha tenuto banco durante il mercato estivo. Sesto in classifica ma solo perché riguarda un avvenimento più recente c’è anche Luka Modric, fresco pallone d’oro, e ovviamente il compianto Davide Astori.

Non mancano poi ricerche di massa su Sanremo, Grande Fratello, Giro d’Italia, Olimpiadi invernali, Champions League, eclissi 27 luglio, festa della mamma e Wimbledon, mentre tra i personaggi spiccano Fabrizio Frizzi, Avicii e Megan Markle. In tutto questo solo due ricerche riguardano la vita politica del Paese: un generico Governo, al sesto posto tra le parole emergenti, seguito da Elezioni 4 marzo, quest’ultimo anche al secondo posto della classifica degli eventi emergenti, prima di Sanremo ma dopo Mondiali. E non partecipavamo nemmeno.

Di seguito le classifiche delle principali categorie:

Parole emergenti

Mondiali Sergio Marchionne Cristiano Ronaldo Fabrizio Frizzi Grande Fratello Governo Elezioni 4 marzo Sanremo Avicii Davide Astori

Personaggi emergenti

Sergio Marchionne Cristiano Ronaldo Fabrizio Frizzi Avicii Davide Astori Luka Modric Francesca Fioretti Meghan Markle Nadia Toffa Marina Ripa di Meana

Eventi emergenti