Hai aspettato il Black Friday per una Smart TV OLED? Allora questa è la tua occasione!

Se siete alla ricerca di un televisore OLED di ultima generazione che possa soddisfare sia le esigenze dei cinefili più esigenti che quelle dei gamer più accaniti, questa offerta su Amazon potrebbe interessarvi. Il nuovissimo LG OLED evo C4 2024 è disponibile al prezzo di 949,00€, rappresentando un'opportunità unica per portarsi a casa uno dei migliori televisori attualmente sul mercato con uno sconto di 100€ rispetto alla giornata di ieri e un ulteriore sconto di 50€ grazie al Black Friday.

Smart TV LG OLED C4 2024, chi dovrebbe acquistarla?

La Smart TV LG OLED C4 2024 si rivolge a un pubblico che non accetta compromessi in termini di qualità dell'immagine e prestazioni. Grazie al processore α9 Gen7 di ultima generazione, questa TV è in grado di offrire un'elaborazione delle immagini superiore, con algoritmi di intelligenza artificiale che ottimizzano costantemente la resa visiva. La presenza di quattro porte HDMI 2.1 con supporto al 4K a 144Hz lo rende particolarmente appetibile per i videogiocatori che possiedono console di ultima generazione o PC gaming di fascia alta.

La tecnologia OLED evo rappresenta l'evoluzione della già eccellente tecnologia OLED di LG, offrendo una luminosità superiore e colori ancora più vividi. Il supporto a Dolby Vision garantisce un'esperienza HDR di altissimo livello, mentre le tecnologie G-Sync e VRR assicurano un'esperienza di gioco fluida e priva di artefatti. Il sistema operativo webOS 24 offre un'interfaccia intuitiva e completa, con accesso a tutte le principali piattaforme di streaming e funzionalità smart avanzate, inclusa la compatibilità con Alexa e ThinQ AI.

L'impianto audio da 40W integrato offre una resa sonora coinvolgente, perfetta per chi non vuole necessariamente investire in un sistema audio esterno nell'immediato. La dimensione da 48 pollici rappresenta il giusto compromesso tra immersività e praticità di posizionamento, adattandosi perfettamente sia a soggiorni di medie dimensioni che a postazioni gaming dedicate.

Al prezzo di 949,00€, la LG OLED C4 2024 rappresenta un investimento significativo ma giustificato dalle sue caratteristiche tecniche all'avanguardia. La combinazione di tecnologia OLED evo, processore di ultima generazione e funzionalità gaming avanzate lo rende un prodotto completo e versatile, capace di soddisfare le esigenze sia degli appassionati di cinema che dei videogiocatori più esigenti!

Vedi offerta su Amazon