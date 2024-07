Lavatrice slim e prezzo ridotto: 20% di sconto extra al carrello

Continuano da qualche ora ormai le ottime occasioni da Mediaworld, che da quando ha attivato lo sconto extra del 20% a carrello, sta dando l'opportunità a chiunque (anche ai non possessori della carta CLUB) di accaparrarsi prodotti ottimi a prezzi minimi e spesso mai visti finora. A questo giro, vogliamo segnalarvi una lavatrice che gode dello stesso trattamento. Cosa vuol dire? Vuol dire che dopo averla aggiunta al carrello, vedrete il prezzo scendere fino a circa 400€ dagli originali 649€.

Vedi offerta su Mediaworld

Haier HW70-B12636N-IT, chi dovrebbe acquistarla?

La lavatrice Haier HW70-B12636N-IT è l'ideale per chi cerca una soluzione efficiente e silenziosa per la cura del proprio bucato. Con un design slim che permette di inserirla facilmente anche in spazi ristretti, questa lavatrice da 7 kg è perfetta per le famiglie piccole o per chi ha esigenze di spazio, ma non vuole compromessi sulla capacità di carico o sull'efficienza.

Grazie al motore Direct Motion, è due volte più silenziosa rispetto agli altri modelli sul mercato, rendendo possibile fare il bucato in qualsiasi momento senza disturbare la tranquillità domestica. La funzione di programmazione del fine lavaggio aggiunge un ulteriore livello di comodità, permettendovi di adattare le operazioni di lavaggio alle vostre esigenze quotidiane senza essere vincolati da orari.

Chi inoltre è alla ricerca di un elettrodomestico che garantisca prestazioni superiori riducendo i consumi troverà nella Haier HW70-B12636N-IT un elettrodomestico affidabile. La tecnologia Smart Detecting regola automaticamente il consumo d'acqua e la durata del ciclo in base al peso del bucato, assicurando risultati ottimali e consumi minimizzati. Questa caratteristica, unita al robusto motore Direct Motion, rende questa lavatrice eccellente per chi desidera combinare rispetto per l'ambiente, risparmio energetico e cura dei tessuti in un'unica soluzione.

Vedi offerta su Mediaworld