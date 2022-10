In occasione del festeggiamento dei suoi 10 anni di attività in Italia, Hisense mostra il primo showroom sul suolo italiano più precisamente nel capoluogo meneghino. Conosciuto con il nome di Hisense Thebigten, lo showroom sorge alle porte di Milano con un ampio spazio espositivo di oltre 700 mq dedicati a TV & Audio, grandi elettrodomestici free standing e soluzioni a incasso per la cucina, piccoli elettrodomestici, sistemi di climatizzazione residenziale e professionale e i prodotti video dedicati al mercato B2B.

Ogni categoria di prodotto ha una specifica area dedicata nella quale vengono illustrate le ultime novità. Per supportare più da vicino i propri partner, Hisense ha deciso di dare vita ad un nuovo AC Training Center con più di 50 postazioni dove è previsto un intenso programma di formazione teorica e pratica dedicato a tutti gli addetti del settore.

“Abbiamo voluto celebrare questo importante compleanno sotto la spinta del rinnovamento. Questa ci è sembrata la migliore occasione per inaugurare due grandi novità che sono la perfetta evoluzione che viaggia in sintonia con la costante crescita che l’azienda ha vissuto in questi anni sul territorio italiano. Il nuovo showroom e il training center non sono stati pensati per essere il primo una semplice area di esposizione e il secondo come esclusivamente funzionale a una migliore formazione. Entrambe le iniziative sono state progettate per diventare dei veri e propri luoghi di aggregazione, partecipazione e confronto per tutte le aziende che vorranno vivere più da vicino l’esperienza che Hisense sa offrire” commenta Gianluca Di Pietro, AD di Hisense Italia.