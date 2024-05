Drone completo con modalità VR a soli 160€, risparmi il 26%

Oggi potete fare un ottimo investimento con circa 160€, specialmente se siete appassionati di droni. Il modello da considerare è l'Holy Stone HS175D, attualmente disponibile al prezzo di 161,71€, un bel ribasso rispetto al prezzo originale di 219,99€. A questa cifra non solo evitate di acquistare i soliti droni economici e instabili, ma ottenete un dispositivo di qualità superiore, completo di tutte le funzioni avanzate, inclusa una modalità VR.

Holy Stone HS175D, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo modello rappresenta un'ottima scelta per gli adulti appassionati di fotografia aerea e videografia, come pure per coloro che sono alla ricerca di un hobby all'aria aperta che combini tecnologia e avventura. Dotato di una fotocamera 4K che offre immagini ad alta definizione e un campo visivo di 110°, questo drone è ideale per catturare momenti indimenticabili sotto nuove ed eccitanti prospettive.

Con la possibilità di regolare l'angolo della fotocamera da 0 a 90 gradi durante il volo, si rivela uno strumento perfetto per videomaker e fotografi esperti o amatoriali che desiderano esplorare la loro creatività. Inoltre, grazie alla funzionalità GPS integrata e al posizionamento del flusso ottico, offre un'esperienza di volo stabile e sicura, riducendo le preoccupazioni riguardo la perdita del controllo o il mancato ritorno del drone.

Questo, insieme alla durata del volo estesa fino a 46 minuti grazie alle batterie incluse, lo rende adatto per lunghe sessioni di esplorazione aerea, senza la costante necessità di ricaricare il dispositivo. Considerando le sue caratteristiche multifunzionali e la protezione a sicurezza multipla, Holy Stone HS175D è consigliato non solo agli hobbisti esperti ma anche a coloro che si avvicinano per la prima volta al mondo dei droni.

