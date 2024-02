Questo drone semi-professionale oggi è al prezzo PIÙ BASSO DI SEMPRE

Su Amazon, è ora possibile acquistare il drone HOVERAir X1 con video HDR ad un prezzo speciale di 439,07€, con uno sconto del 5% rispetto al prezzo più basso recente di 462,18€ e uno sconto di 100€ rispetto al prezzo originale di 539,00€! Questo drone compatto è perfetto per gli amanti dello sport e i vlogger, offrendo la possibilità di decollare direttamente dal palmo della mano e di seguirvi automaticamente fino a 24,14 km/h, garantendo che non perdiate mai di vista l'azione.

Con un peso di soli 125g, offre funzionalità di volo intelligenti e la capacità di catturare immagini straordinarie e video in HDR. Inoltre, è facilmente controllabile da remoto tramite l'app Hover X1, rendendolo ideale per la creazione e la condivisione di contenuti sui social media. Integrato con una memoria interna da 32GB, offre anche maggiore sicurezza e privacy.

HOVERAir X1, chi dovrebbe acquistarlo?

Il drone HOVERAir X1 si distingue come uno strumento innovativo adatto a vlogger, appassionati di sport estremi come ciclismo e skateboard, e a coloro che desiderano immortalare momenti unici da una nuova prospettiva. Grazie alla sua capacità di seguire il soggetto in movimento fino a 24,14 km/h attraverso sofisticati algoritmi di tracciamento, questo drone garantisce che l'azione sia sempre al centro dell'attenzione, senza bisogno di un controllo manuale. La portabilità è un ulteriore vantaggio: con un peso di soli 125g e un design pieghevole, il HOVERAir X1 si inserisce comodamente in qualsiasi borsa, diventando così il compagno ideale per ogni avventura. Grazie alla sua semplicità d'uso senza pari, può decollare direttamente dal palmo della mano e iniziare a registrare video in qualità fino a 2,7K a 30fps, garantendo così riprese video HDR straordinarie per immortalare escursioni, viaggi e momenti speciali.

Il drone HOVERAir X1 è un'ottima soluzione per gli amanti della natura e dell'avventura che desiderano catturare le proprie esperienze senza l'ingombro di apparecchiature pesanti. Grazie alla sua portabilità e alle funzionalità avanzate, è in grado di fornire riprese aeree di alta qualità in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.

L'offerta speciale su Amazon vi permette di acquistare il drone HOVERAir X1 con uno sconto di 100€ sul prezzo originale di 539,00€, pagandolo così solo 439,07€. Non lasciatevi sfuggire questa occasione per aggiungere un potente strumento di cattura delle immagini alla vostra attrezzatura di viaggio.

