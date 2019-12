HYPE, la carta conto smart di nuova generazione

Le carte prepagate sono una soluzione comoda e assai utile, che snellisce i pagamenti e gli acquisti online e consente di trasferire piccole somme di denaro tra utenti. Tutte queste funzioni però non sempre risultano facili e veloci da utilizzare, rendendo di fatto questo tipo di strumenti, potenzialmente utilissimi, piuttosto limitati nella vita reale.

Se siete alla ricerca di una soluzione alternativa che vi consenta di superare d'un sol balzo tutti questi limiti, abbiamo un consiglio per voi: si chiama HYPE ed è molto più di una semplice ricaricabile. HYPE infatti può essere definito come il primo conto italiano di moneta elettronica mobile-only che permette non solo di effettuare tutti i pagamenti, sia online che nei negozi fisici, e di prelevare contanti in ogni luogo, sia in Italia che all'estero, ma anche e soprattutto di gestire i propri soldi. Come? Grazie a un'app dalle funzioni innovative, disponibile per iOS, Android e Windows Phone, e alla MasterCard abbinata, che presenta condizioni uniche. Ma procediamo per ordine.

Di che si tratta

Potremmo considerare HYPE come un vero e proprio assistente finanziario personale, visto che utilizzare questo servizio non ci permetterà semplicemente di effettuare acquisti e pagamenti, come accade con qualsiasi altra prepagata, ma ci consentirà di farlo in modo rapido, sicuro, veloce e soprattutto di monitorare quotidianamente gli acquisti effettuati e il conseguente denaro rimanente, in modo da avere una visione sempre aggiornata tramite un'app precisa e immediata.

Oltre alla comodità, con HYPE si può dire definitivamente addio ai costi di tutte le operazioni che ora ci troviamo a pagare, come i bonifici e le ricariche della carta prepagata (che possono essere effettuate anche all'istante e comodamente da casa). Anche i prelievi di denaro contante presso gli sportelli ATM sono senza commissioni, in tutto il mondo.

Come averla

Richiedere HYPE è semplicissimo, la procedura non richiede più di 5 minuti, è gratuita e si può effettuare interamente da PC, notebook, tablet o smartphone. La creazione del conto infatti non richiede documenti cartacei: è sufficiente avere più di 12 anni e recarsi sul sito ufficiale, inserire i propri dati, allegando una foto personale, anche catturata direttamente con la fotocamera o la webcam, e una foto della propria carta d'identità o patente. Inoltre, inserendo il codice SPECIAL10 all'inizio della registrazione ed effettuando una ricarica di almeno 1 euro, si otterrà entro 7 giorni un bonus del valore di 10 euro da utilizzare a proprio piacimento tramite HYPE.

La carta viene recapitata comodamente a casa, mentre l'attivazione avviene generalmente nell'arco di pochi minuti. Al termine della procedura si potrà dunque già iniziare a usare il proprio conto. HYPE dispone di un codice IBAN e può quindi essere ricaricata gratuitamente, effettuando un bonifico da conto corrente, dagli sportelli Bancomat abilitati al circuito "QuiMultibanca" o utilizzando un'altra carta dei circuiti Visa/MasterCard. Inoltre, non presenta costi di gestione.

Cosa può fare

Oltre ovviamente agli acquisti online, HYPE può essere utilizzata per molte altre attività. Tramite l'app è infatti possibile impostare degli obiettivi per il risparmio automatico: scegliendo un budget di partenza e una data, viene programmato l'accantonamento di una piccola somma giornaliera, calcolata in base alla disponibilità iniziale. Inoltre, l'app consente di salvare fino a 5 altre carte, utilizzabili per ricaricare HYPE istantaneamente in qualsiasi momento. Scambiare e ricevere denaro in tempo reale poi è semplice come inviare un SMS: basta avere un indirizzo mail o un numero di telefono e il gioco è fatto. Dividere il conto di una cena o raccogliere i soldi per un regalo non è mai stato così facile.

HYPE gestisce il conto grazie a un avanzato sistema di notifiche che ci avverte quando stiamo andando oltre i limiti di spesa. Questa funzione è possibile grazie all'app che cataloga automaticamente ogni acquisto effettuato, personalizzabile tramite hashtag in base ad alcuni parametri come il luogo, la data o la tipologia, in modo da richiamare l'occorrenza. E con le statistiche automatiche, comprendere le proprie abitudini e migliorarle è un gioco da ragazzi.

Infine, da menzionare è anche la sezione offerte: quando si ha in mente un acquisto, conviene sempre cercare nella sezione offerte di HYPE. In qualsiasi momento, se si acquista presso uno dei tantissimi brand del commercio online (es. Booking, Groupon, Ebay, Volagratis, Zalando, Edreams, Aliexpress, Expedia, Hotels.com, Yoox, Intimissimi, Eprice e tantissimi altri), passando dalla sezione offerte di HYPE, si ottiene un guadagno in percentuale che viene restituito direttamente su HYPE. Un vero e proprio cashback in sostanza!

E in futuro…

Ma HYPE non si ferma qui. È già possibile abbinare la carta ad Apple Pay per sfruttare tutti i vantaggi di HYPE, pagando con il proprio dispositivo Apple velocemente e in tutta sicurezza. Presto inoltre sarà anche possibile utilizzare il servizio per pagare in oltre 80.000 negozi in tutta Italia direttamente dall'app HYPE e tramite la tecnologia NFC per gli utenti Android.

E se per acquistare il prodotto dei miei sogni avessi bisogno di un piccolo aiuto? A breve con HYPE sarà possibile richiedere un credito istantaneo direttamente dall'app. Infatti, registrandosi una tantum, si potrà usufruire liberamente di un fondo extra di denaro, messo a disposizione da HYPE e rimborsabile comodamente a rate.

A partire dai primi mesi del 2018 sarà possibile pagare le bollette delle principali utenze ed enti pubblici direttamente tramite l'app, rendendo questo strumento indispensabile e sempre più connesso alla gestione quotidiana. Inoltre, sino al 21 febbraio 2018 è possibile guadagnare Buoni Regalo Amazon.it del valore di 50€ ogni 5 amici portati in HYPE. Ognuno degli amici, registrati attraverso il link di invito, riceve invece un bonus di 10€ direttamente su HYPE, entro sette giorni dalla prima ricarica. Ora vi è chiaro perché in pochissimo tempo HYPE è stata scelta da 100.000 clienti nel 2017 e ha fatto registrare una crescita del 300% su base annua?

Sicurezza delle operazioni

Tutte queste comodità e funzionalità avanzate però varrebbero ben poco se HYPE non fosse anche sicura, per questo è possibile mettere in pausa la carta direttamente dall'app con un solo gesto, per poi riattivarla a piacere sempre tramite un semplice tap sullo schermo. Inoltre, si avvale del circuito MasterCard, che garantisce il rimborso di eventuali acquisti non autorizzati, grazie al programma "protetti sempre e ovunque".