Epic Fail, Vita da Sistemista, MAChEvolution e soprattutto "L'evoluzione della Specie". Se i nomi vi sono familiari, se ci siete affezionati, probabilmente siete di quelli che il sabato non si perdono il fumetto di Cryx, il fumettista resident di Tom's hardware.

Una collaborazione nata qualche anno fa quasi per gioco e che ci ha presi tutti di (gradita) sorpresa. I fumetti sono piaciuti ai lettori, che ormai accorrono numerosi ogni settimana, e Cryx, al secolo Cristiano C., non ha fatto che migliorare e oggi è un artista maturo che ha poco e nulla da invidiare ai suoi colleghi.

Ecco perché è con grande piacere che comunico al pubblico la pubblicazione di un libro che raccoglie tutti gli episodi de "L'Evoluzione della Specie", la serie che forse più di tutte ha sancito il successo di Cryx (qui il suo blog) e la sua svolta come artista del fumetto. È su queste tavole, o con esse, che forse Cryx ha trovato la propria formula creativa, che da allora è andata via via raffinandosi, nella grafica, nel soggetto, nella sceneggiatura e in tutti gli altri aspetti.

Qui di seguito il testo di presentazione che accompagna il libro, e che ho avuto l'onore di redigere:

L'Evoluzione della Specie di Cryx, al secolo Cristiano Corsani, proposto per la prima volta come pubblicazione periodica online, è prima di tutto un'opera autobiografica. Come tale è un guardarsi indietro, un inevitabile ripercorrere la storia recente, il rivivere cose che un po' tutti abbiamo vissuto. Chi più e chi meno naturalmente, ma se siete almeno un po' nerd (solo le ugly fashion victims dicono geek, sappiatelo) allora L'Evoluzione della specie è anche la vostra storia.

Le tavole raccontano infatti di un protagonista in cui è facile identificarsi, sempre con lo scudo del "ah, ma questo è uno sfigato". L'infanzia, i videogiochi, le ragazze, i computer, l'arte, il lavoro, la vita vera. Se fossimo ancora nel XIX secolo direi che L'evoluzione della specie è un po' romanzo di formazione è un po' satira alla Rabelais, con un tocco sfacciato che strizza l'occhio a Ratman, mentre con una mano nasconde gli albi di Schultz e quelli di Quino.

Tante influenze ma nessuna dominante, tranne appunto la presenza dell'autore e un costante umorismo che riesce sempre a strapparti un sorriso – amaro qualche volta, e di tanto in tanto una risata che – se non fosse per i colleghi – sarebbe anche fragorosa. L'Evoluzione della specie è prima di tutto Cryx, certo, ma siamo anche tutti noi, o almeno quelli che stanno tra Ritorno al futuro e The Big Bang Theory.

Il nuovo libro di Cryx è già in commercio, e potete trovarlo presso il sito dell'editore Periscopio, su Amazon, IBS e tanti altri siti. Chi è interessato poi può comprarlo anche a Lucca Comics, dove potrete trovarlo, insieme all'autore allo stand 37, Padiglione A37. Dal 29 ottobre al primo novembre.

Se vi piace Cryx, potete seguirlo anche su Facebook. Se invece siete curiosi riguardo alla professione del fumettista, qui c'è un interessante post su come si è evolouto il lavoro di Cryx, a opera dello stesso autore.