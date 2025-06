Se siete fan dei Ghostbusters e collezionisti incalliti di Funko Pop, preparate lo zaino protonico: una nuova ondata sta per invadere gli scaffali! I personaggi iconici del film "Ghostbusters II" del 1989 tornano in versione Pop, pronti a conquistare i cuori (e le mensole) di nostalgici e appassionati. Dai quattro acchiappafantasmi in divisa aggiornata fino al terrificante Vigo, la linea celebra il sequel del cult anni '80 con un mix perfetto di umorismo e dettagli da veri fan. E la notizia migliore? Sono già disponibili in preorder su Amazon!

Ray Stantz

Il Funko Pop dedicato a Ray Stantz è una figura in vinile da collezione ispirata al celebre personaggio interpretato da Dan Aykroyd nel film Ghostbusters 2. Dettagliata e dallo stile inconfondibile Funko, rappresenta Ray con la classica tuta da acchiappafantasmi e l’attrezzatura protonica.

Winston Zeddemore

Il Funko Pop di Winston Zeddemore (Ernie Hudson) è una figura in vinile da collezione che ritrae l’iconico acchiappafantasmi dal secondo capitolo della saga Ghostbusters. Con la sua uniforme e l’equipaggiamento pronto all’uso, questo Funko celebra uno dei protagonisti più amati.

Dr. Peter Venkman

Il Funko Pop del Dr. Peter Venkman raffigura il carismatico dottore interpretato da Bill Murray della squadra di acchiappafantasmi, direttamente da Ghostbusters 2. Con la tuta ufficiale e l’attrezzatura iconica, è un must per i fan del film.

Egon Spengler

Il Funko Pop di Egon Spengler è una miniatura in vinile che raffigura lo scienziato interpretato da Harold Ramis del celebre team di acchiappafantasmi, così com’è apparso in Ghostbusters 2. Curata nei dettagli, con la tuta e l’equipaggiamento iconici, è un pezzo da collezione perfetto per gli amanti del film.

Vigo

Il Funko Pop di Vigo raffigura il temibile antagonista del film Ghostbusters 2, con il suo aspetto minaccioso e l’armatura dettagliata. Un’idea regalo originale per grandi e piccoli appassionati di film cult.