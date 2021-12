I politici giapponesi esortano il governo ad accelerare sulla CBDC

La Banca del Giappone ha iniziato le prime fasi iniziali della creazione di uno yen digitale ad aprile, con i primi obiettivi per un lancio nel 2023. Tuttavia, i continui sforzi della Cina con l’eCNY sembrano aver spaventato alcuni funzionari di Tokyo che pensano che potrebbe assumere l’egemonia del dollaro USA, nonostante il white paper della People’s Bank of China minimizzi tale idea e dica invece che l’eCNY è destinato a sostituire il contante interno.

La PBoC cinese ha anche affermato che uno dei primi casi d’uso dell’eCNY sarà per l’insediamento transfrontaliero tra Cina, Hong Kong e Macao. I due territori del paese amministrano le proprie valute; il dollaro di Hong Kong è una delle coppie di valute più scambiate del CNY perché l’HKD è liberamente convertibile, a differenza del CNY.

Ma a differenza del CNY e dell’eCNY, il Giappone non ha lo stesso problema delle app di pagamento mobile che dominano l’offerta di moneta del paese. Quindi, fino a quando i politici di Tokyo non hanno iniziato a spingere per ragioni di sicurezza nazionale verso una CBDC, non c’era lo stesso incentivo a schierarne uno come è successo invece a Pechino.

In un annuncio di ottobre, la Banca del Giappone ha dichiarato che intende lanciare una CBDC giapponese con il maggior numero possibile di materiali pronti all’uso utilizzando la tecnologia esistente per garantire la “coesistenza verticale” con altri meccanismi di pagamento esistenti.

Fonti dell’amministrazione del primo ministro Fumio Kishida che hanno parlato con Reuters hanno rivelato che Tokyo “lavorerebbe a stretto contatto con gli Stati Uniti per contrastare qualsiasi tentativo che minacci lo status di valuta di riserva del dollaro”.

Takahide Kiuchi, ex membro del consiglio di amministrazione della Banca del Giappone e ora economista residente presso il Nomura Research Institute, ha anche detto a Reuters che se la Cina lanciasse una CBDC e la Banca centrale europea seguisse l’esempio, “avrebbe un enorme impatto sul Giappone e aumenterebbe la pressione sulla BOJ”.