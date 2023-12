I ragazzi di oggi non sanno usare le scorciatoie tastiera, e voi invece?

Mentre la tecnologia avanza, la consapevolezza delle scorciatoie da tastiera fondamentali sembra essere in declino. Un recente sondaggio condotto su 519 studenti universitari in tutto il Giappone ha rivelato uno scenario abbastanza sorprendente (e preoccupante).

L'indagine, realizzata da Menter, un'organizzazione specializzata in competenze digitali e formazione parte di White Inc. Japan, ha svelato che quasi il 40% degli studenti intervistati non era a conoscenza delle basilari scorciatoie da tastiera, come CTRL+C per copiare e CTRL+V per incollare. Sorprendentemente, il 62,6% era consapevole della prima, ma la stessa percentuale sembrava inciampare nel momento di incollare il dato con CTRL+V. Una discrepanza curiosa che potrebbe riflettere la crescente dipendenza da interfacce touch e dispositivi mobili, relegando le competenze più tradizionali a un secondo piano.

Il CEO di White Inc., Takashi Yokoyama, ha commentato i risultati, sottolineando l'importanza di integrare l'apprendimento digitale fin dai banchi di scuola. Yokoyama ha dichiarato che non dovremmo dare per scontato che i giovani siano automaticamente competenti nell'uso dei computer e che dovrebbero esserci maggiori opportunità di apprendere l'ABC del digitale anche durante gli anni universitari.

Il sondaggio non si è limitato alle scorciatoie da tastiera, esplorando anche le competenze degli studenti in ambiti come le videoconferenze, l'utilizzo del software per ufficio e l'esperienza nell'uso del mouse del computer. La ricerca ha evidenziato lacune significative, indicando che potrebbe essere il momento di rivalutare il modo in cui vengono insegnate e acquisite queste competenze nel sistema educativo.

La domanda ora è: voi conoscete le scorciatoie della tastiera? Le utilizzate? E se sì, quando avete imparato adeguatamente a sfruttarle per velocizzare il lavoro?