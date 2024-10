Il 99% delle società IA è destinato a fallire, lo dicono gli esperti

Il CEO di Baidu, Robin Li, prevede che solo l'1% delle startup di intelligenza artificiale sopravviverà allo scoppio della bolla tecnologica attuale. L'affermazione è stata fatta durante la Future of Business Conference di Harvard, dove Li ha paragonato la situazione attuale alla bolla delle dot-com degli anni 2000.

Secondo Li, il mercato dell'IA sta diventando "più silenzioso ma più sano" nel 2024 rispetto agli anni precedenti. Nonostante l'entusiasmo di alcune aziende e investitori, altri stanno mostrando maggiore cautela, riconoscendo che la crescita meteorica di Nvidia non può durare per sempre.

L'interesse dei consumatori per la tecnologia IA rimane tiepido. Recenti rapporti di vendita indicano che gli acquirenti non stanno comprando PC con hardware specifico per l'IA per interesse nella tecnologia, ma piuttosto perché i modelli più recenti ne sono equipaggiati di default.

Se si verificasse una drammatica correzione del mercato, Li prevede che l'1% di aziende IA rimanenti offrirà prodotti e servizi di alto valore.

Il CEO di Baidu si è detto ottimista sulla riduzione delle allucinazioni nei chatbot IA, affermando che "sono diventati significativamente più accurati negli ultimi 18 mesi". Ha anche toccato il tema delle preoccupazioni sulla perdita di posti di lavoro legata all'IA, riconoscendo la possibilità che l'intelligenza artificiale possa sostituire lavoratori umani.

L'impatto dell'IA sul mercato del lavoro

Li ritiene che nei prossimi 10-30 anni potrebbe verificarsi un cambiamento di paradigma nell'occupazione a causa dell'IA. Questa previsione si inserisce in un contesto in cui giganti tecnologici come Microsoft, Apple e Google stanno integrando l'intelligenza artificiale in quasi tutti i loro prodotti futuri.

Tuttavia, molte aziende fanno spesso affermazioni ambiziose sui lavori che l'IA potrebbe sostituire o su ciò che gli utenti possono creare usando prompt testuali. Li sostiene che molti di questi prodotti si riveleranno false innovazioni, incapaci di trovare un mercato sostenibile.

La popolarità crescente dell'IA generativa ha portato allo sviluppo di numerose startup che fanno affermazioni audaci sulle capacità della tecnologia. Molti osservatori paragonano questa tendenza a una classica bolla di mercato, un sentimento condiviso dal CEO di Baidu. Quando le aspettative elevate per l'IA si scontreranno con la realtà, la maggior parte delle startup del settore potrebbe non sopravvivere.