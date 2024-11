Il Black Friday di iRobot ti cambia le abitudini di pulizia

A volte è necessario rivedere le proprie abitudini per semplificare le attività quotidiane. Nel caso delle faccende domestiche, passare da un tradizionale aspirapolvere a un robot che si occupa autonomamente della pulizia è una scelta che comporta notevoli benefici. Ma quanto bisogna spendere per fare questo cambiamento? Grazie alle offerte del Black Friday di iRobot, non è necessario investire una fortuna. Le promozioni, disponibili anche sul sito ufficiale, consentono di risparmiare fino a 700€ su alcuni dei migliori modelli di robot aspirapolvere del marchio. Sebbene oggi iRobot possa essere meno sotto i riflettori rispetto al passato a causa della concorrenza, continua a distinguersi per l'affidabilità e la qualità dei suoi prodotti.

Black Friday iRobot, perché approfittarne?

Grazie alle incredibili promozioni del Black Friday di iRobot, non è più necessario spendere una fortuna per fare il grande passo verso un mondo più automatizzato. Le offerte, disponibili anche sul sito ufficiale del brand, consentono di risparmiare notevoli cifre su alcuni dei migliori modelli di robot aspirapolvere. Tra le promozioni più vantaggiose, spicca il bundle Roomba j9+ & Braava jet m6, che offre uno sconto di ben 700€, permettendo di acquistare due dispositivi all’avanguardia per la pulizia completa della casa, sia su pavimenti che tappeti.

Tra i modelli più recenti, il Roomba Combo 10 Max è uno degli acquisti più convenienti del Black Friday, con un prezzo di 899€ invece di 1.499€. Questo robot è stato progettato per garantire una pulizia ancora più potente ed efficiente, ed è ideale per chi cerca un dispositivo all'avanguardia, che combina aspirazione e lavaggio. Con uno sconto di ben 600€, l’offerta rappresenta un’opportunità unica per portarsi a casa un prodotto di alta gamma a un prezzo ridotto.

Per chi cerca una soluzione più economica senza rinunciare alla qualità, c’è il Roomba Combo Essential bianco + kit 3 panni, disponibile a soli 199€ invece di 319€. Questo modello è perfetto per chi ha spazi più piccoli o per chi ha bisogno di un aiuto per le pulizie quotidiane senza dover spendere troppo. Con il kit panni incluso, il Roomba Combo Essential offre una pulizia combinata di aspirazione e lavaggio, rendendo l’offerta davvero conveniente per chi desidera semplificare le faccende domestiche a un prezzo abbordabile.

