Il fast food basato sull'IA in realtà è un grande fake

L'azienda Presto Automation, autoproclamatosi leader nel campo dell'automazione del lavoro, sembra non adempiere completamente alle promesse legate alla sua tecnologia AI per quanto concerne i fast food privi di lavoro umano.

Sebbene vantino di ridurre i costi del lavoro e incrementare le vendite, recenti documenti della SEC mostrano che oltre il 70% degli ordini nei drive-thru è completato da lavoratori umani esterni, in particolare nelle Filippine.

Sebbene l'azienda promuova un'innovazione tecnologica nel settore del fast food, utilizzando il suo sistema drive-thru basato sull'IA per marchi come Carl's Jr., Hardee's, Del Taco e Checkers, l'impiego massiccio di manodopera umana esterna potrebbe far dubitare della reale automazione del processo.

Questa rivelazione solleva domande riguardo all'efficacia e all'autenticità delle soluzioni AI nell'ambito dell'industria alimentare e del servizio drive-thru. La SEC ha avviato un'indagine su Presto Automation per approfondire certi aspetti della sua tecnologia AI. Tuttavia, l'azienda non ha fornito alcuna risposta immediata a tale richiesta di commento.

Questo caso è solo uno dei molti in cui società che affermano di impiegare l'IA per ottimizzare processi e migliorare l'efficienza in realtà si affidano pesantemente al lavoro manuale in paesi con costi del lavoro inferiori.

Esempi simili includono un'app di shopping online, Nate, che ha dichiarato di utilizzare l'IA per completare automaticamente ordini, ma ha impiegato lavoratori nelle Filippine per la maggior parte delle operazioni di checkout.

Il mondo della ristorazione, mentre sperimenta con l'IA, si trova ad affrontare forti dubbi sull'impatto delle tecnologie sulla sostituzione della forza lavoro umana.

In questo contesto, il caso di Presto Automation rivela come l'idea di un drive-thru "AI" sia più un concetto promozionale che una realtà tecnologica, dipendendo fortemente dal lavoro manuale esterno anziché dall'intelligenza artificiale per completare le attività quotidiane.