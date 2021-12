Il miliardario Tim Draper: “ci stiamo muovendo verso un futuro decentralizzato”

“In realtà credo che ci stiamo muovendo verso un mondo decentralizzato. Ci stiamo muovendo verso un mondo più aperto e globale”, ha affermato il fondatore e amministratore delegato di Draper Associates in un’intervista dal vivo. “Sarà fantastico.” L’ascesa di valute senza confini come il bitcoin, che sono standard tecnologici aperti che chiunque può utilizzare, creerà posti di lavoro e migliorerà gli standard di vita per un gran numero di persone”, ha spiegato Draper. Pone anche le basi per un mondo in cui i governi centralizzati sono irrilevanti.

“Il fatto che [bitcoin] sia così privo di attriti significa che il mondo intero diventerà più ricco perché, come tutti sappiamo, maggiore è l’attrito nella nostra valuta, minore è la ricchezza in una società”, ha detto. Ciò che Draper chiama “senza attrito” suona molto come un accelerante delle riforme neoliberiste degli ultimi 50 anni. Il neoliberismo è una filosofia politica nata dalle idee di economisti tra cui Milton Friedman e Friedrich Hayek, che sostenevano la deregolamentazione e la globalizzazione dei mercati.

Discutendo di guerre commerciali e rigorose politiche di immigrazione, Draper ha detto che l’impero degli Stati Uniti stava dando voce all'”ultimo ruggito del leone morente” e stava facendo un’ultima pretesa di “rilevanza” sulla scena mondiale. “Il resto del mondo sta dicendo: ‘Ehi, guarda, abbiamo il commercio globale. Andremo ovunque sentiamo che c’è abbastanza libertà e fiducia”.

Draper afferma di aver intuito per la prima volta il significato geopolitico del bitcoin dopo il crollo del Monte Gox nel 2013, il più grande scambio di criptovaluta all’epoca. Ha perso denaro ma ha guadagnato rispetto nel fallimento del mercato. Ora, si aspetta che tutte le altre valute tranne bitcoin collassino.