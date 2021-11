Il ministro dello Zimbabwe mostra interesse per la CBDC, meno per bitcoin

La voce sull’adozione della criptovaluta dello Zimbabwe è stata scatenata sulla base di numerosi rapporti che citano Charles Wekwete, segretario permanente dell’ufficio del presidente, secondo cui il governo era in trattative con le aziende del settore privato per aiutare a introdurre la criptovaluta nel Paese. Immediata è però arrivata subito la smentita per bocca del ministro dell’informazione, che ha fermamente respinto el voci di una possibile adozione del bitcoin come valuta a corso legale.

“Il governo vorrebbe assicurare alla nazione che non sta prendendo in considerazione l’introduzione di un’altra valuta nell’economia come riportato in alcune sezioni dei media. La nostra valuta locale è il dollaro dello Zimbabwe (ZW$) e non la criptovaluta”. Inoltre, il ministro ha chiarito che il governo dello Zimbabwe sta seguendo le orme di altri Paesi studiando “CBDC rispetto a criptovalute, bitcoin o qualsiasi forma di derivati”.

Credit: Pixabay

È importante notare che i CBDC sono token digitali emessi dalla banca centrale di un governo. Se lanciati in Zimbabwe, i token digitali saranno ancorati al dollaro dello Zimbabwe e avranno il valore monetario della valuta locale in tempo reale. I governi di tutto il mondo stanno sperimentando CBDC al dettaglio e all’ingrosso per trovare alternative di pagamento transfrontaliere più economiche, aumentando al contempo la loro capacità di tracciare le transazioni per scoraggiare il riciclaggio di denaro e altre attività fraudolente.

Le CBDC sono ora considerate da molti governi in Africa come uno strumento per accelerare le loro iniziative di inclusione finanziaria. Più di recente, il Ghana si è unito alla crescente lista di nazioni africane che stanno attualmente sperimentando casi d’uso CBDC.