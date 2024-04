Il negozio senza cassa non funziona, Amazon accantona il progetto

L'evoluzione tecnologica nei settori del commercio al dettaglio ha visto un'impennata nel corso degli ultimi anni e in questo contesto, Amazon è stato pioniere di molte innovazioni significative. Tra queste, la tecnologia Just Walk Out ha rappresentato una delle proposte più ambiziose che mirava a rivoluzionare il processo di checkout nei negozi di alimentari. Questa tecnologia si basa sull'utilizzo di un insieme complesso di telecamere, sensori e interventi umani per monitorare gli articoli acquistati dai consumatori, addebitando automaticamente l'importo dovuto una volta usciti dal negozio.

Tuttavia, questa avanguardistica soluzione ha affrontato numerosi ostacoli fin dal suo esordio. Nonostante l'intenzione di eliminare la fila alla cassa, creando un'esperienza di acquisto più fluida e veloce, la realtà ha presentato delle sfide notevoli. A dispetto dell'automazione promessa, la presenza di personale è rimasta indispensabile per garantire l'accuratezza del sistema. Si stima che oltre 1.000 persone lavorino dall'India, analizzando i flussi video per correggere eventuali errori di riconoscimento degli articoli.

Inoltre, l'installazione e la manutenzione di questa tecnologia comportano costi elevati, tanto che solo circa la metà dei negozi Amazon Fresh negli Stati Uniti l'ha effettivamente adottata. Gli inconvenienti per i consumatori non sono mancati, tra ricevute inviate con ore di ritardo e ordini gestiti erroneamente, evidenziando come una vasta gamma di attrezzature sofisticate e un elevato numero di controlli video non sempre possano sostituire efficacemente la presenza umana alle casse tradizionali.

Un'altra questione controversa legata all'adozione di Just Walk Out riguarda la privacy dei consumatori. Le telecamere e i sensori dislocati nel negozio raccolgono continuamente dati biometrici mentre le persone fanno acquisti, un approccio che va oltre la semplice tecnologia di pagamento con scansione del palmo offerta da Amazon. Di conseguenza, a New York è stata avviata un'azione collettiva che accusa l'azienda di raccogliere informazioni biometriche senza adeguata trasparenza e senza il consenso dei clienti, violando la legge statale sulla privacy.

Nonostante gli ambiziosi tentativi di commercializzare Just Walk Out a catene di negozi terzi, pochi hanno dimostrato interesse, in gran parte a causa della percezione di Amazon come competitore diretto. Sono state realizzate collaborazioni limitate, come alcune iniziative con Starbucks e lanci mirati per il personale medico in contesti ospedalieri. Tuttavia, questi tentativi non hanno sfondato nel mercato come sperato, in parte a causa dei requisiti specifici dell'infrastruttura, come l'alta altezza dei soffitti necessaria per accomodare le apparecchiature. Di fronte a queste sfide, Amazon ha annunciato la rimozione della tecnologia Just Walk Out da tutti i suoi negozi Fresh negli Stati Uniti, segnando uno dei primi grandi passi indietro nel suo percorso innovativo nel settore retail.