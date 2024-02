Il nuovo super impianto solare italiano può alimentare tutte le famiglie del Molise

In Italia è in arrivo una distesa di quasi 425.000 moduli fotovoltaici, la quale è stata descritta come sufficiente per fornire energia a oltre 140.000 famiglie italiane (per rendervi l'idea, praticamente l'intera popolazione del Molise) e risparmiare circa 119.000 tonnellate di CO2 al pianeta.

Il progetto, chiamato Fenix, prenderà vita in Sicilia a partire da marzo grazie all’accordo fra la multinazionale spagnola Iberdrola e la tedesca IB Vogt. Si tratta di una partnership che porterà alla realizzazione del più grande parco solare in Italia, con una capacità di 245 MW.

Pixabay

Le due società hanno spiegato che la portata di questo risultato è significativa considerando il contesto italiano, dove solo 60 impianti fotovoltaici superano i 10 MW di capacità, con una media di 26 MW. Fra i frutti dell’accordo ci saranno più di 600 posti di lavoro creati: 500 durante la costruzione e oltre 100 nella fase di funzionamento.

Sempre in Sicilia sorgerà anche la più grande fabbrica di pannelli fotovoltaici in Europa. Enel, infatti, ha avviato i lavori per l’espansione di 3Sun Gigafactory, impianto operativo dal 2011 e protagonista ora di un piano d’allargamento. Si prevede che lo stabilimento sfornerà 3 GW di pannelli fotovoltaici all’anno.