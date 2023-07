Il Prime Day 2023 è ormai alle porte: l’11 e 12 luglio il catalogo Amazon sarà colmato di sconti incredibili su migliaia di prodotti provenienti da tutte le categorie dello store. Nei giorni scorsi abbiamo già iniziato a raccontarvi quali potrebbero essere le migliori offerte per quanto riguarda il gaming, gli smartphone e l’hardware, mentre oggi vogliamo dedicare questo articolo alla giusta preparazione per queste giornate di promozioni.

Dato che quando inizieranno gli sconti ufficiali, alla mezzanotte dell’11 luglio, le scorte inizieranno subito ad andare a ruba, è importante arrivare preparati. La prima, e più importante, cosa da fare è quella di assicurarsi di avere un abbonamento Amazon Prime attivo: solo i clienti Prime potranno, infatti, avere accesso alle offerte del Prime Day (come si evince dal nome stesso dell’evento).

Vi consigliamo, dunque, di controllare che il vostro abbonamento ad Amazon Prime sia ancora attivo e, in caso contrario, di rinnovarlo tempestivamente. Se, invece, non siete mai stati clienti del servizio, potete effettuare l’iscrizione oggi stesso, iniziando a usufruire di tutti i vantaggi e non perdendo così tempo durante le giornate di sconti intensi.

Iscriversi già ora ad Amazon Prime è conveniente non solo perché vi farà risparmiare tempo e arrivare pronti al Prime Day. In primo luogo, avrete accesso anticipato alle offerte, che inizieranno già dal 10 luglio; inoltre, potrete usufruire di 30 giorni di prova, durante i quali potrete testare il servizio in modo completamente gratuito. Si tratta, dunque, del momento perfetto per provarlo!

Oltre all’accesso alle offerte del Prime Day, l’abbonamento vi garantirà la consegna gratuita e rapida di tutti gli ordini, oltre all’accesso a tantissimi servizi aggiuntivi come Amazon Prime Reading, Amazon Prime Video, Amazon Prime Gaming, Amazon Prime Music e Kindle Unlimited. Insomma, dalle serie tv alla musica, passando per il gaming e la lettura, qualsiasi vostro hobby beneficerà dell’abbonamento grazie a contenuti e benefici esclusivi.

Prima di lasciarvi vi suggeriamo caldamente di monitorare costantemente il nostro portale in vista delle giornate Prime Day 2023, dato saremo in prima linea nel proporvi minuto per minuto quelle che saranno le migliori offerte disponibili!

Inoltre, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!