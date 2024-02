Il primo paziente con chip wireless nel cervello sta bene, muove il mouse con il pensiero

Il primo soggetto umano coinvolto nel progetto Neuralink, l'azienda di Elon Musk specializzata in interfacce cervello-computer, ha registrato un traguardo importante per quanto riguarda il controllo di un mouse del computer attraverso il pensiero dopo aver ricevuto con successo l'impianto di un chip cerebrale.

Questa notizia è stata annunciata da Musk stesso durante un evento su X, dove ha riferito che il paziente non solo si è ripreso completamente dall'intervento, ma è anche in grado di muovere il mouse sullo schermo solo con il potere del pensiero, senza alcun effetto collaterale rilevato.

Neuralink ha ottenuto l'approvazione della Food and Drug Administration (FDA) per avviare il suo primo studio clinico in pazienti umani a maggio dell'anno scorso.

Questo passo ha permesso all'azienda di esplorare le potenzialità di un'interfaccia cervello-macchina, con applicazioni che potrebbero trattare malattie neurologiche gravi, la paralisi, la cecità e altre condizioni simili.

Le applicazioni pratiche di questa tecnologia aprono scenari rivoluzionari per migliorare la qualità della vita di coloro che soffrono di gravi disabilità.

Il fondatore di Neuralink ha dichiarato che il prossimo passo per l'azienda è cercare di ottenere il maggior numero possibile di clic del mouse dal paziente, evidenziando l'obiettivo di rendere la tecnologia sempre più funzionale e utile nella vita quotidiana.

L'impianto di interfaccia cervello-computer (BCI) di Neuralink, noto come impianto N1, è posizionato nella sezione del cervello responsabile dell'intenzione di muoversi e registra l'attività neurale attraverso 1.024 elettrodi distribuiti su 64 fili altamente flessibili e ultra-sottili.

Il primo prodotto di Neuralink, chiamato "Telepatia", è stato descritto da Musk come in grado di consentire il controllo di dispositivi come telefoni o computer, e, attraverso di essi, praticamente qualsiasi altro dispositivo, semplicemente pensando.

Inizialmente, gli utenti target saranno coloro che hanno perso l'uso degli arti, come persone con quadriplegia a causa di lesioni al midollo spinale cervicale o la sclerosi laterale amiotrofica (SLA).

Musk ha sottolineato che, nonostante le molteplici potenzialità mediche, la tecnologia di Neuralink può estendersi oltre il campo medico, consentendo agli utenti di trasmettere musica direttamente nel loro cervello o persino registrare e riprodurre ricordi.

Questo porta a scenari futuristici e solleva questioni etiche sulla registrazione, e la riproduzione di esperienze personali, richiamando la trama dell'episodio di Black Mirror intitolato 'L'intera storia di te'.

In definitiva, la recente dimostrazione di successo rappresenta un passo avanti significativo verso l'integrazione di tecnologie avanzate nel campo della neuroscienza e dell'interfaccia uomo-macchina.