Immagini spettacolari e suono immersivo con questa smart TV da 65", oggi al MINIMO STORICO!

Se siete alla ricerca di un TV 4K all’avanguardia, non potete perdervi questa offerta su Amazon. Infatti, Samsung QE65QN85DBTXZT è disponibile a soli 999€, segnando il minimo storico, con uno sconto del 7% rispetto al prezzo mediano di 1.077,50€. Un’occasione imperdibile per chi desidera immagini spettacolari, prestazioni avanzate e un design elegante. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori smart TV per ulteriori consigli.

Samsung QE65QN85DBTXZT, chi dovrebbe acquistarla?

Questa smart TV 65 pollici è perfetto per chi cerca un’esperienza di visione straordinaria. Grazie alla tecnologia Quantum Matrix con Mini LED, offre contrasti ultra definiti e colori più vividi. Il processore NQ4 AI Gen2 ottimizza ogni contenuto con upscaling AI 4K, rendendo anche le immagini a bassa risoluzione più nitide e dettagliate.

Gli amanti del gaming troveranno in questa TV un vero alleato. Con la tecnologia Motion Xcelerator 120Hz, i movimenti risultano fluidi e privi di sfocature, mentre il Gaming Hub consente di accedere rapidamente a tutte le piattaforme di gioco preferite, senza bisogno di console.

L’esperienza audio è altrettanto immersiva grazie al Dolby Atmos, che crea un suono avvolgente e tridimensionale. Inoltre, con OTS Lite (Object Tracking Sound), il suono segue l’azione sullo schermo, garantendo un coinvolgimento totale.

Il design NeoSlim, con finitura Carbon Silver, rende questo televisore un vero elemento di arredo, perfetto per qualsiasi ambiente. Smart Hub organizza tutti i contenuti in un’unica interfaccia intuitiva, mentre SmartThings permette di controllare i dispositivi smart direttamente dalla TV.

Attualmente disponibile a soli 999€, Samsung QE65QN85DBTXZT rappresenta un’opportunità unica per chi desidera una TV premium con tecnologie all’avanguardia. Approfittate subito di questa offerta esclusiva su Amazon prima che il prezzo aumenti!

