Solo 370€ per Insta360 Ace Pro, la action cam con schermo orientabile e AI

L'Insta360 Ace Pro si distingue come una delle action cam più innovative disponibili, grazie al suo schermo orientabile e alle funzioni AI. Attualmente, su Amazon, risulta particolarmente interessante grazie a un coupon di 60€ (assicuratevi di selezionarlo dalla pagina del prodotto). Questo, unito a un ulteriore sconto del 10%, consente di acquistarla a soli 369,99€ anziché 479,99€.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 60€ durante il checkout

Insta360 Ace Pro, chi dovrebbe acquistarla?

La Insta360 Ace Pro è l'acquisto ideale per gli appassionati di avventura che ricercano una qualità d'immagine elevata e una tecnologia all'avanguardia nella registrazione video delle loro esperienze all'aperto. Dotata di sensore da 1/1,3" e chip dedicato per l'elaborazione dell'intelligenza artificiale, è progettata per catturare ogni dettaglio con una nitidezza straordinaria, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Grazie all'obiettivo co-disegnato con Leica, gli utenti godranno dell'eccellenza ottica in ogni scatto, rendendola perfetta per chi desidera immortalare scene d'azione con una qualità imbattibile, sia di giorno che di notte. Per chi ama esplorare nuovi orizzonti e non vuole preoccuparsi delle condizioni esterne, la Insta360 Ace Pro si rivela la action cam ideale grazie alla sua impermeabilità fino a 10 metri di profondità e alla resistenza a temperature fino a -20°C.

In aggiunta, le funzioni innovative come Active HDR, PureVideo e la stabilizzazione FlowState la rendono lo strumento perfetto non solo per gli sportivi e gli avventurieri ma anche per i creatori di contenuti che richiedono una cam affidabile, versatile e pronta a catturare momenti indimenticabili con facilità.

Vedi offerta su Amazon