Insta360 GO 3S è ufficiale, ora registra anche in 4K

Insta360 ha lanciato sul mercato la nuova Insta360 GO 3S, videocamera compatta che riprende il design e le dimensioni del modello precedente, ma introduce miglioramenti significativi, a partire dalla capacità di registrare video in 4K a 30 fps.

Insta360 GO 3S porta con sé anche un nuovo obiettivo grandangolare, oltre a novità come la modalità "Video a Intervalli" che permette di riprendere automaticamente, senza dover intervenire manualmente sulla videocamera; si tratta di una modalità particolarmente utile per chi, ad esempio, vuole riprendere eventi prolungati, o attività quotidiane, senza interruzioni.

C'è poi l'integrazione con Dov'è di Apple, che permette di localizzare facilmente la videocamera nel caso in cui venga persa. Una bella comodità, che vi permetterà di ritrovarla molto più facilmente.

Non mancano gli accessori, essenziali per poter sfruttare la videocamera al 100%: nella nuova Insta360 GO 3S troviamo un ciondolo magnetico, Easy Clip per agganciarla magneticamente ad esempio a un cappello, o al collare del proprio animale domestico, e un supporto girevole che ora è compatibile anche con superfici leggermente curve.

Il più interessante è senza dubbio Quick reader, che permette di eseguire velocemente il backup dei filmati su una microSD e, allo stesso tempo, ricaricare la videocamera, così da liberare la memoria e allo stesso tempo avere abbastanza autonomia per riprese che durano tutta la giornata. In più è possibile effettuare l'editing direttamente sullo smartphone, senza dover prima scaricare i file.

Il compagno essenziale di GO 3S è però l'Action Pod, rimasto invariato rispetto a quello per GO 3: funge da case protettivo, powerbank e telecomando, offrendo la possibilità di controllare la videocamera e di visualizzare le riprese su un touchscreen da 2,2". Non mancano funzioni come Easy Switch, per cambiare rapidamente il rapporto d'aspetto delle riprese, e il controllo tramite gesti.

Insta360 GO 3S è già disponibile all'acquisto, con un prezzo di partenza di 399,99€ per la versione da 64 GB e 429,99 € per quella da 128 GB, entrambe disponibili nei colori bianco e nero.