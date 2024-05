Posso usare l’action cam per le riprese sott'acqua?

Le action cam sono diventate strumenti super popolari per catturare video in condizioni estreme, e le riprese sott'acqua sono una delle applicazioni più affascinanti. Ma cosa rende una action cam subacquea adatta a questo scopo? Innanzitutto, anche se sembra scontato dirlo, la resistenza all'acqua è un requisito fondamentale. Molti modelli di action cam sono progettati per essere impermeabili fino a una certa profondità, ma è importante verificare le specifiche del produttore. Ad esempio, modelli come la GoPro Hero 10 Black sono progettati per essere utilizzati fino a 10 metri di profondità senza custodia aggiuntiva.

Tuttavia, per immersioni più profonde, può essere necessaria una custodia impermeabile aggiuntiva. La robustezza e la capacità di resistere alla pressione dell'acqua sono altre caratteristiche essenziali per garantire che la tua action cam possa operare senza problemi sott'acqua.

Quali sono le caratteristiche delle action cam subacquee?

Se volete approfondire l'argomento e siete interessati all'acquisto di una action cam subacquea, di seguito trovate un approfondimento su alcuni aspetti fondamentali legati al mondo delle riprese subacquee.

Quali sono le limitazioni delle action cam subacquee?

Nonostante le avanzate tecnologie, le action cam subacquee presentano alcune limitazioni. Un fattore critico è la qualità dell'immagine e della luce. Sott'acqua, la luce si comporta in modo diverso rispetto alla superficie, con colori che si attenuano rapidamente man mano che si scende in profondità. Molte action cam moderne sono dotate di modalità subacquee specifiche che regolano automaticamente il bilanciamento del bianco per compensare la perdita di colore.

Tuttavia, la qualità dell'immagine può comunque essere influenzata dalla limpidezza dell'acqua e dalla presenza di particelle sospese. Inoltre, la durata della batteria è un altro aspetto da considerare. L'uso continuativo della cam sotto l'acqua può far scaricare la batteria più velocemente, soprattutto se si utilizzano funzionalità avanzate come la stabilizzazione dell'immagine o le riprese in 4K.

Quanto è importante la profondità massima supportata?

La profondità massima supportata da una action cam è un parametro cruciale per chi intende utilizzare il dispositivo per immersioni subacquee. La maggior parte delle action cam di fascia alta, come le già citate GoPro, supportano profondità fino a 40 metri o più con l'ausilio di custodie speciali. Tuttavia, per gli appassionati di snorkeling o per chi pratica immersioni in acque poco profonde, modelli meno costosi e senza custodia aggiuntiva possono essere sufficienti.

È essenziale leggere attentamente le specifiche tecniche del modello scelto e considerare le proprie esigenze specifiche. Utilizzare una action cam oltre la profondità consigliata può causare danni irreparabili al dispositivo. Inoltre, è sempre una buona idea fare un test preliminare a basse profondità per verificare che tutti i componenti siano ben sigillati e funzionanti.

Come faccio a scegliere una action cam per le riprese subacquee?

La scelta della migliore action cam per le riprese subacquee dipende da diversi fattori, tra cui il budget, la qualità delle riprese desiderate e le condizioni dell'ambiente subacqueo in cui si intende utilizzarla. Modelli come la DJI Osmo Action offrono una buona qualità video e funzionalità avanzate come lo schermo frontale per i selfie, utile per vlog subacquei. Per chi cerca una qualità cinematografica, la Sony RX0 II, con il suo sensore di grandi dimensioni e capacità di ripresa in 4K, può essere una scelta eccellente.

È anche importante considerare l'accessibilità e la facilità d'uso dei controlli sott'acqua, poiché manipolare piccoli pulsanti con le mani bagnate o guantate può essere complicato. Infine, valutare la disponibilità di accessori come filtri rossi per la correzione del colore e luci subacquee può fare una grande differenza nella qualità finale delle riprese.

Di seguito vi proponiamo alcuni delle migliori action camera subacquee del momento:

La DJI Osmo Action 3 nella versione Combo Standard dispone di un elevato livello di impermeabilità che consente di usarla per le riprese subacquee fino a 16 metri e ha un prezzo davvero interessante.

Un altro modello dal prezzo interessante che offre specifiche subacquee interessanti è senza dubbio la Akaso Brave 8. Questa action cam è in grado di garantire un'impermeabilità totale fino a 10 metri, lo stesso valore offerto dalle più costose GoPro a un prezzo decisamente più conveniente.

Se siete dei sub professionisti e volete una action camera capace di resistere anche a profondità estreme, la Paralenz Vaquita è un modello pensato appositamente per le immersioni in grado di scendere fino a 350 metri. Questo modello è anche dotato di un sistema di bilanciamento automatico del bianco per correggere i colori in base alla profondità.

Se volete valutare altri modelli vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra guida dedicata.

Quali precauzioni bisogna prendere per proteggere la action cam sott'acqua?

Proteggere la tua action cam durante le riprese subacquee è essenziale per garantire la longevità del dispositivo e la qualità delle tue riprese. Prima di ogni immersione, è importante controllare che tutte le guarnizioni e i sigilli siano in buone condizioni e ben posizionati. Anche una piccola quantità di sabbia o sporcizia può compromettere l'impermeabilità della cam. Dopo ogni utilizzo, sciacquare la cam con acqua dolce per rimuovere sale, cloro o altri residui che possono danneggiare le parti elettroniche e meccaniche. Asciugare accuratamente il dispositivo prima di riporlo è altrettanto cruciale per evitare la formazione di muffe o ruggine.

Inoltre, considerare l'acquisto di custodie protettive e galleggianti per prevenire danni da urti o la perdita della cam in acqua è una buona pratica. Utilizzare una custodia impermeabile anche quando non strettamente necessario può fornire un ulteriore strato di protezione contro incidenti imprevisti.

Quali sono le differenze tra action cam economiche e di fascia alta per riprese subacquee?

Le differenze tra action cam economiche e di fascia alta per riprese subacquee possono essere significative e influenzare notevolmente l'esperienza d'uso e la qualità delle riprese. Le action cam economiche, come quelle prodotte da marchi meno noti che si trovano su Amazon e altri e-commerce a prezzi inferiori ai 100€, spesso offrono funzionalità di base con una risoluzione video limitata e una capacità di impermeabilità ridotta. Anche modelli più blasonati, seppur relativamente economici, come la Akaso Brave 4 sono popolari tra gli utenti che desiderano una soluzione a basso costo, ma potrebbero non essere ideali per immersioni profonde o riprese professionali.

Al contrario, le action cam di fascia alta, come le GoPro più recenti o la Sony RX0 II, offrono una qualità video superiore, spesso in 4K, e funzioni avanzate come la stabilizzazione dell'immagine, i controlli vocali e la resistenza a pressioni più elevate. Inoltre, queste cam di fascia alta tendono ad avere una costruzione più robusta e accessori compatibili che migliorano ulteriormente l'esperienza subacquea, come custodie per profondità maggiori e filtri per correzione del colore.

Come migliorare la qualità delle riprese subacquee con la tua action cam?

Per ottenere il massimo dalla tua action cam durante le riprese subacquee, ci sono alcune tecniche e accorgimenti che possono migliorare significativamente la qualità delle immagini. Innanzitutto, l'uso di illuminazione aggiuntiva è fondamentale. La luce naturale diminuisce rapidamente con la profondità e aggiungere una o più luci subacquee può aiutare a mantenere i colori vividi e i dettagli nitidi. Inoltre, utilizzare filtri per lenti può essere estremamente utile. I filtri rossi, in particolare, sono progettati per compensare la perdita di colore rosso sott'acqua e possono fare una grande differenza nella fedeltà cromatica delle riprese.

È anche consigliabile familiarizzare con le modalità di ripresa subacquee specifiche della tua cam, come le impostazioni per bilanciamento del bianco e modalità notturna. Infine, mantenere una mano stabile o utilizzare accessori come bastoni per selfie o stabilizzatori / gimbal può ridurre le vibrazioni e migliorare la fluidità dei video. L'uso di queste tecniche non solo migliorerà la qualità delle tue riprese, ma renderà le tue avventure subacquee ancora più memorabili e professionali.