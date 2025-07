Amazon celebra l’arrivo del Prime Day 2025 con uno sconto eccezionale su tutta la nuova gamma di robot aspirapolvere e lavapavimenti iRobot. Fino a venerdì 11 luglio, avete l’opportunità di acquistare i modelli più innovativi della nuova linea Roomba con sconti fino al 20%. Un’occasione imperdibile per rivoluzionare le vostre pulizie domestiche risparmiando in grande stile.

Offerte iRobot Prime Day 2025: perché approfittarne?

In questa promozione esclusiva trovate il sofisticato iRobot Roomba Plus 405 Combo, ora disponibile a 399,90 € invece di 499,99€, con una riduzione del 20%. Dotato di stazione AutoWash Dock, questo modello è in grado di aspirare, lavare, asciugare e svuotarsi automaticamente, offrendo un’esperienza di pulizia totalmente autonoma. Salendo di livello, trovate il Roomba Plus 505 Combo, in offerta a 529,00 € con il 12% di sconto, perfetto per chi cerca un’aspirapolvere smart con funzioni avanzate e massima efficacia su ogni superficie.

Se il vostro obiettivo è risparmiare senza rinunciare alla qualità, il Roomba 205 DustCompactor Combo a 299,00€ (anziché 349,99€) è l’ideale grazie alla tecnologia ClearView LiDAR e alla sua autonomia di 60 giorni senza svuotamento. Ancora più accessibile è il Roomba 105 Combo, proposto in due varianti: con stazione a 269,90€ (-10%) oppure in versione base a 179,90 €, il che lo rende uno dei modelli 2-in-1 più economici e affidabili per la gestione quotidiana della casa.

Ogni dispositivo è compatibile con l’app iRobot Home, supporta Alexa e Google Home, e offre funzioni di mappatura intelligente, controllo vocale, programmazione avanzata e riconoscimento degli ostacoli, garantendo così una pulizia intelligente, efficace e autonoma.

Queste offerte sono disponibili solo per un periodo limitato, quindi non lasciatevi sfuggire la possibilità di acquistare il vostro robot aspirapolvere iRobot Roomba preferito a un prezzo scontato. La pulizia del futuro è a portata di clic, e grazie a Amazon Prime Day potete averla a casa vostra spendendo meno.

