Quando si parte per un viaggio in famiglia, l’organizzazione è fondamentale, soprattutto quando si parla di energia per i dispositivi di tutti. Una semplice powerbank può bastare per le esigenze individuali, ma quando siete in gruppo e avete smartphone, tablet, fotocamere e magari anche un laptop da ricaricare, serve qualcosa di più potente e versatile. È qui che entra in gioco l’Explorer 100 Plus, una stazione di alimentazione portatile pensata proprio per le famiglie in movimento, oggi disponibile con uno sconto del 32% su Amazon.

Jackery Explorer 100 Plus, chi dovrebbe acquistarla?

Questa batteria di accumulo si distingue per la ricarica rapida bidirezionale grazie alla tecnologia PD3.0, che consente una ricarica completa in appena 1,8 ore con alimentazione da 100 W. Se siete all’aperto, potete abbinarla al pannello solare SolarSaga 100 W e ottenere una carica completa in 2 ore. Con una capacità di 99 Wh e un'uscita massima di 128 W, è in grado di ricaricare uno smartphone fino a 6 volte o un tablet fino a 2 volte, garantendo energia per tutta la famiglia anche nei momenti più critici.

Oltre alla potenza, l’Explorer 100 Plus è progettata per essere pratica e sicura. Le sue dimensioni compatte la rendono facilmente trasportabile e adatta anche ai viaggi in aereo. Il display TFT fornisce informazioni in tempo reale sullo stato della batteria, mentre le certificazioni UL e CE/EMC di Classe B e le 6 modalità di protezione assicurano un uso affidabile in ogni condizione.

Infine, la versatilità è uno dei suoi punti di forza: due porte USB-C, una USB-A e il supporto a numerosi protocolli di ricarica (PD, AFC, QC, PPS) la rendono compatibile con un'ampia gamma di dispositivi, dal cellulare alla fotocamera. Con una batteria al litio-ferro di lunga durata che mantiene l’80% di efficienza anche dopo 2000 cicli, questa stazione è una scelta intelligente per chi vuole viaggiare tranquillo e ben equipaggiato.

