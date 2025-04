Accendila e la spiaggia diventa tua. La JBL portatile sotto i 50€ oggi

Con l’arrivo della bella stagione, cresce la voglia di passare più tempo all’aperto, di vivere momenti di relax in spiaggia, in piscina o durante una gita fuori porta. E cosa c’è di meglio che accompagnare queste esperienze con la propria musica preferita? È proprio qui che entra in gioco un’ottima occasione proposta da Amazon: la JBL Clip 5, l’altoparlante Bluetooth ultra portatile, oggi è disponibile al prezzo di 49€ invece dei consueti 69,99€. Una promozione pensata per tutti voi che desiderate un’esperienza sonora di qualità, senza rinunciare alla praticità e al risparmio.

JBL Clip 5, chi dovrebbe acquistarla?

Non lasciatevi ingannare dalle sue dimensioni compatte: la JBL Clip 5 offre un suono potente, con bassi vibranti e profondi, grazie alla tecnologia JBL Pro Sound. Il nuovo moschettone integrato, ridisegnato per essere ancora più robusto e funzionale, consente di agganciare facilmente lo speaker allo zaino, alla cintura o persino alla borsa, permettendovi di portare la vostra musica ovunque andiate, senza pensieri. È perfetta per ogni avventura estiva, capace di adattarsi a qualsiasi contesto con estrema versatilità.

La batteria integrata rappresenta un altro punto di forza di questo piccolo gioiello: con una sola ricarica, la JBL Clip 5 è in grado di garantire fino a 12 ore di riproduzione continua, così da accompagnarvi per l’intera giornata. E se questo non bastasse, la funzione Playtime Boost vi permette di estendere la durata della batteria fino a 3 ore extra con un semplice tocco. Inoltre, la certificazione IP67 la rende impermeabile all’acqua e resistente alla polvere, rendendola ideale anche per le situazioni più estreme, dalla spiaggia al campeggio, passando per la doccia mattutina.

Per chi desidera un’esperienza sonora ancora più coinvolgente, la JBL Clip 5 permette di collegare due dispositivi per ottenere un audio stereo, oppure di sfruttare la tecnologia JBL Auracast per creare una rete di altoparlanti sincronizzati in modalità wireless. Il tutto in un design moderno e compatto, disponibile in varie colorazioni ispirate allo street style, che si adatta perfettamente al vostro stile personale. Nella confezione troverete, oltre all’altoparlante, anche un cavo USB Type-C, una guida rapida e la scheda di sicurezza.

