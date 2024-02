Questo Speaker Bluetooth JBL GO 3 costa SOLO 29€!

Se amate la musica e vi piace ascoltarla ovunque vi troviate, al mare, durante un giro in bici, una passeggiata o una giornata in piscina, non potete lasciarvi scappare questa super offerta Amazon sullo speaker Bluetooth JBL GO 3. Grazie a uno sconto del 36% il popolarissimo speaker compatto JBL GO 3 scende a soli 29€ da un prezzo di 44,99€. Se volete uno speaker compatto, resistente alle intemperie da portare sempre con voi nelle uscite fuori porta o per ascoltare la musica sotto la doccia, il JBL GO 3 è la scelta più azzeccata che potete fare!

JBL GO 3, chi dovrebbe acquistarlo?

Lo speaker Bluetooth JBL GO 3 è ideale per chi ascolta la musica a tutte le ore del giorno, sotto la doccia, al mare, durante le scampagnate con gli amici o in garage mentre fa bricolage. Oltre a essere leggero, compatto e facilissimo da portare sempre con se, il JBL GO 3 dispone di un pratico sistema di aggancio che vi permette di fissarlo a una borsa o al passante dei pantaloni con un semplice moschettone. Non fatevi imbrogliare dalle dimensioni, questo piccolo speaker è più potente di quello che sembra e ha una buona qualità audio in rapporto alle dimensioni.

Oltre a essere compatto e potente, il JBL GO 3 dispone di una certificazione IPX67 che ne certifica la resistenza a polvere e acqua e ha una struttura resistente agli urti che consente di portarlo sempre con se senza preoccuparsi troppo. L'autonomia raggiungere le 5 ore, quindi anche quando siete in giro non dovrete preoccuparvi di tenerlo collegato e potrete godervi la vostra musica preferita ovunque vi troviate. Oltre alla variante nera che si trova in offerta potete scegliere altre colorazioni più vivaci che vanno dal rosso al rosa fino alle colorazioni mimetiche.

JBL Go 3 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un altoparlante Bluetooth portatile con una buona qualità del suono, delle caratteristiche di resistenza elevate e un prezzo alla portata di tutti. Oggi è ancora più conveniente grazie allo sconto Amazon del 36% che lo fa scendere da 44,99€ a soli 29€.

Vedi offerta su Amazon