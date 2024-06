Minimo storico per la JBL GO 4 in questa nuova tonalità

Se state cercando una cassa Bluetooth compatta con eccellente impermeabilità, la JBL GO 4 è oggi imbattibile. Oggi, su Amazon, una nuova colorazione è in offerta a soli 33,99€, con uno sconto del 32% rispetto al prezzo di listino.

JBL GO 4, chi dovrebbe acquistarla?

La piccola JBL GO 4 è perfetta per chi è sempre in movimento e non vuole rinunciare alla colonna sonora della propria vita. Grazie alla sua compattezza e leggerezza, accompagna gli amanti delle avventure all'aria aperta, dagli escursionisti ai fan delle giornate in spiaggia, offrendo fino a 7 ore di musica. Ma non è tutto: con la sua protezione impermeabile e resistente alla polvere, questa cassa è ideale anche per le feste a bordo piscina o i picnic improvvisati sotto la pioggia, garantendo un intrattenimento senza preoccupazioni.

Il suo design vivace, ispirato alle ultime tendenze dello street style, la rende inoltre un accessorio alla moda da esibire. Per gli amanti della qualità sonora che non vogliono compromessi anche in spazi aperti, JBL GO 4 offre tanto da questo punto di vista, abbinando la portabilità a un audio vibrante e profondo, merito della tecnologia JBL Pro Sound.

Inoltre, la funzionalità di connessione multi-diffusore permette di amplificare l'esperienza d'ascolto, ideale per chi desidera condividere la propria musica con gli amici durante le riunioni sociali. A un prezzo di 33,99€, rappresenta una proposta allettante per chi cerca una performance audio di qualità senza rinunciare al design e alla comodità di trasporto.

Vedi offerta su Amazon