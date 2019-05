Kena Casa a 19,90 euro al mese, fixed wireless 30 Mbps concorrenziale

Kena Casa passa da 24,90 euro a 19,90 euro al mese: il fixed wireless a 30 Mbps diventa così un'opzione piuttosto concorrenziale.

Kena Casa, il servizio basato su tecnologia fixed wireless LTE-TDD (LTE B42) e prestazioni fino a 30 Mbps, adesso costa 19,90 euro al mese. Rispetto al lancio avvenuto la scorsa estate non è chiaro se la copertura sia stata ampliata – si parlava solo di Puglia, Sicilia, Calabria, Lazio e Friuli Venezia Giulia: Kena suggerisce di verificare tramite i punti vendita autorizzati o chiamando l’Assistenza Clienti (800181180 – 3500181181), la pagina Facebook o mail assistenzakenacasa@kenamobile.it

Da ricordare che fino a poco tempo fa il servizio costava 24,90 euro al mese e 19,90 euro solo se si era clienti Kena. Il servizio (30 Mbps down/3 Mbps up), che prevede traffico limitato, sfrutta la tecnologia wireless e prevede l’impiego di un’antenna e di un modem. “L’installazione standard, il test della linea e l’attivazione del Servizio sono inclusi nell’Offerta Kena Casa 19,90 e saranno effettuati da un nostro tecnico specializzato che ti contatterà per concordare un appuntamento”, puntualizza l’operatore.

“Nel kit di installazione troverai già inserita una speciale SIM che non dovrà essere rimossa e che non potrà essere inserita in dispositivi diversi da quelli dell’Offerta Kena Casa 19,90”.

L’importo è comprensivo di:

canone Offerta, in promozione per i primi 12 mesi a 6,00€ euro

contributo di attivazione che pagherai in 12 rate da 12,90 euro per un totale di 154,80 euro

noleggio del kit di installazione pari a 1 euro al mese.

Al termine dei 12 mesi continuerai a pagare sempre 19,90 euro comprensivi di canone dell’Offerta pari a 18,90 euro + 1 euro di noleggio Modem.

“Nel caso il recesso avvenga dopo l’attivazione del Servizio, ma prima che siano trascorsi 12 mesi solari dalla data di attivazione, verrà richiesto di corrispondere: il pagamento del contributo di attivazione (in un’unica soluzione o proseguendo il piano rateale fino al saldo della dodicesima rata) e i costi di recesso di 61 euro; dopo 12 mesi verranno applicati solo i costi di recesso.