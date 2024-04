Con Kena Mobile, 150GB vi costano SOLO 5,99€ e il primo mese è in REGALO!

Siete alla ricerca della promozione giusta per cambiare il vostro operatore telefonico? In tal caso oggi è il vostro giorno fortunato, dato che Kena Mobile ha un'opportunità eccezionale che non potete lasciarvi sfuggire se siete clienti Iliad, Poste Mobile, CoopVoce, Fastweb Mobile. A soli 5,99€ al mese, potete ottenere un pacchetto completo con 150GB, minuti illimitati e 200 SMS.

Scegliete Kena e ottenete un mese gratis! Inoltre, se sottoscrivete l'offerta sul web l'attivazione è GRATIS!

Vedi offerta su Kena

Kena 100 Promo, perchè approfittarne?

L'offerta inizialmente prevedeva 100GB, ma ora potete avere ben 150GB a soli 5,99€ al mese! Inoltre, per ogni offerta attivata con ricarica automatica entro il 10 giugno, riceverete in regalo 50GB aggiuntivi. Ma non è tutto: sottoscrivendo questa promozione, il primo rinnovo è gratis e ve lo offre Kena. Dulcis in fundo, i costi di attivazione sono azzerati se attivate l'offerta online.

Questa offerta include minuti illimitati per chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili, 200 SMS verso tutti i mobili e 150GB di Internet 4G (con 6,5GB in 4G per navigare in Europa). Vi ricordiamo che questa promozione è sottoscrivibile per chi mantiene il proprio numero portandolo da Iliad, Poste Mobile, Tiscali, Lycamobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri operatori che potete trovare elencati nella pagina della promozione.

Il costo mensile dell'offerta è di 5,99€ e si rinnova automaticamente nello stesso giorno in cui è stata attivata. Sottoscrivete l'offerta direttamente online, tramite l'app Kena Mobile o chiamando il servizio assistenza clienti 181, oppure recatevi presso uno dei negozi autorizzati. Non lasciatevi sfuggire questa fantastica offerta di Kena per avere 150GB a meno di 6€ al mese!

