Le bilance non sono più solo strumenti per misurare il peso corporeo, ma veri e propri alleati per monitorare la vostra salute. Ebbene, se state cercando una nuova bilancia smart, non potete perdervi la fantastica Renpho Elis 1, che oggi trovate in offerta speciale su Amazon con uno sconto del 15%.

La promozione, infatti, fa scendere il già vantaggioso prezzo di listino da 35,99€ a soli 30,59€. Si tratta di un’occasione da non perdere, visti l’ottimo rapporto qualità-prezzo e le tante funzionalità smart di cui dispone questa ottima bilancia, per cui vi esortiamo ad effettuare il vostro acquisto prima che l’offerta o le scorte si esauriscano.

La bilancia Renpho Elis 1 è in grado di analizzare ben 13 dati sulla composizione corporea, tra cui il BMI, la massa muscolare e ossea, le percentuali di grasso sottocutaneo e viscerale e il BMR. Potrete poi salvare facilmente tutte le misurazioni in app per la salute come Samsung Health, Apple Health, Fitbit e Google Fit.

In questo modo avrete sempre sotto controllo i progressi settimanali, mensili e annuali di ogni dato. Inoltre, questa splendida bilancia è perfetta anche per le famiglie, poiché può essere collegata a un numero illimitato di utenti, consentendo di creare un profilo personalizzato per ognuno.

Ma non è tutto: la Renpho Elis 1 offre anche una modalità di pesatura dedicata ai neonati e agli animali domestici. Infatti, grazie alla funzione tara potrete controllare il peso del vostro bambino o animale domestico semplicemente tenendoli in braccio.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che l’offerta termini.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!