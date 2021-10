La blockchain sbarca all’università: in sudafricana partono i corsi sulla valuta digitale

L’università sudafricana di Città del Capo ha annunciato che a novembre avvierà il primo corso su block chain e valute digitali. Come spiegato sul sito Web dell’Università di Città del Capo, gli studenti che completano con successo il breve corso andranno via con “una comprensione di come la tecnologia blockchain si inserisce nei sistemi finanziari esistenti”, acquisendo anche una comprensione di “come possono essere utilizzate applicazioni come bitcoin, ethereum e altre cripto-risorse”.

Inoltre, gli studenti che si iscrivono a questo corso sono tenuti a “indagare le implicazioni etiche degli investimenti nel settore delle cripto-attività”. Scopriranno anche come l’etica e la governance possono plasmare nuove infrastrutture finanziarie a beneficio della società. Nella panoramica del corso, l’UCT spiega perché l’università ha ora aggiunto l’educazione blockchain e criptata alla sua lista di corsi brevi.

Nella descrizione leggiamo che non è più sufficiente conoscere semplicemente le criptovalute perché, con le cripto-risorse e le tecnologie blockchain che crescono a tassi senza precedenti, i professionisti hanno bisogno della capacità di analizzare e capire come gli ultimi sviluppi nel settore finanziario cambieranno radicalmente il modo in cui il sistema finanziario funziona nel presente e nel prossimo futuro.

UCT, che è uno dei primi istituti di istruzione superiore in Africa a offrire lezioni di blockchain e cripto, aggiunge che solo “le organizzazioni che adattano le loro offerte per competere con le criptovalute o offrire servizi che supportano il settore sono nella posizione migliore per sfruttare l’aumento delle risorse crittografiche”.