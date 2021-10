La catena di cinema AMC potrebbe presto emettere criptovaluta

Il CEO di AMC – la più grande catena mondiale di cinema – Adam Aron, ha dichiarato che l’azienda sta cercando di lanciare la propria criptovaluta. La catena di cinema accetta già pagamenti in dogecoin per le carte regalo, con l’obiettivo di allargare ad altre criptovalute entro la fine dell’anno.

Il prezzo delle azioni di AMC è salito alle stelle quest’anno sulla scia del fenomeno delle azioni meme, insieme a una maggiore attenzione a ciò che i suoi fan dei social media vocali richiedono, inclusa l’accettazione di pagamenti in criptovaluta. Ora la catena di cinema potrebbe anche cercare di lanciare la propria moneta.

“Ci sono molte ragioni per cui AMC potrebbe essere un emittente di successo di criptovaluta e un redentore di criptovaluta”, ha detto Aron. “Questa è solo una di una mezza dozzina di idee su cui stiamo lavorando in questo momento”. Il CEO di AMC non ha aggiunto ulteriori dettagli, quindi non è chiaro se Aron abbia offerto informazioni estese sulle idee dell’azienda.

L’azienda aveva recentemente rivelato anche i propri piani per accettare pagamenti bitcoin entro la fine dell’anno per biglietti del cinema e concessioni online, e poi ha aggiunto ethereum, litecoin e bitcoin cash a tale elenco.