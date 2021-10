La Cina reputa blockchain fondamentale per l’innovazione

Il presidente cinese Xi Jinping ha detto che si dovrebbe fare di più per sviluppare trasporti intelligenti e logistica intelligente e “promuovere una profonda integrazione di nuove tecnologie come big data, Internet, intelligenza artificiale e blockchain con il settore dei trasporti, per garantire un movimento più facile delle persone e un flusso più fluido di merci”, secondo la trascrizione riportata dall’agenzia di stampa statale Xinhua.

La Cina ha sviluppato attivamente la tecnologia blockchain, con molti progetti fiorenti non solo sul suo territorio domestico, ma anche all’estero. Ad esempio, la sua rete di servizi basata su Blockchain (BSN) – un progetto di infrastruttura nazionale pubblico-privato per stimolare l’adozione di massa della tecnologia blockchain – sta creando portali a Hong Kong, Corea del Sud, Turchia e Uzbekistan.

Il Presidente Cinese Xi Jinping

Nel frattempo, la Cina è pioniera della prima grande valuta digitale di stato o CBDC del mondo. Lo yuan cinese elettronico (e-CNY) è emesso dalla banca centrale cinese, la People’s Bank of China e sta venendo lentamente distribuito ai consumatori cinesi. Molti si aspettano che lo yuan digitale venga formalmente lanciato in tempo per le Olimpiadi invernali di Pechino a febbraio.