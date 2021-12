La piattaforma NFT Rarible lancia un’app di messaggistica

Rarible è un mercato NFT basato su ethereum (ETH), ma durante la seconda settimana di novembre 2021 la piattaforma ha rivelato che gli utenti possono ora creare, elencare e scambiare oggetti da collezione NFT basati su blockchain Flow sulla piattaforma Rarible. Il mercato NFT ha annunciato il lancio della funzione Rarible Messenger il 23 novembre e l’azienda spiega che mira a connettere i creatori di NFT con la comunità. Al momento della scrittura, Rarible Messenger è attivo come strumento di mercato interno, ma in futuro la società afferma che questo cambierà.

Attualmente, il periodo di test di Rarible Messenger consente a un numero limitato di persone di partecipare. “Rarible Messenger è anche il modo più user-friendly per connettersi con chiunque tramite blockchain, consentendo agli utenti di comunicare inserendo gli indirizzi dei portafogli degli altri”, spiega in una dichiarazione inviata a Bitcoin.com News il team Rarible. “Lo strumento dispone anche di impostazioni sulla privacy, che possono essere abilitate per bloccare i messaggi provenienti da utenti sconosciuti.”

Lo strumento di messaggistica del mercato NFT segue anche il round di finanziamento di serie A dell’azienda che si è svolto alla fine di giugno. Rarible ha raccolto $ 14,2 milioni da investitori come Venrock, Coinfund e 01 Advisors. Rarible ha un gran numero di concorrenti nello spazio che forniscono anche mercati NFT. La competizione include operazioni di mercato NFT come Opensea, Hic et Nunc, Makers Place, Nifty Gateway, Ethernity, Hoard, Enjin, Fansforever, Foundation, Atomicmarket, Solanart, NBA Top Shot, Superrare, Aavegotchi e altro ancora.