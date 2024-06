La rivoluzione dell’eCommerce e i vantaggi di eBay in ogni settore

Il periodo che abbiamo vissuto, e che in parte stiamo ancora vivendo, ha modificato profondamente le abitudini di acquisto degli italiani, che si sono avvicinati maggiormente agli acquisti online e all’utilizzo di marketplace. I dati dell’Osservatorio eCommerce B2C del Politecnico riportano una crescita continua dell’eCommerce anche nel 2021, seppure in maniera più misurata rispetto all’anno precedente, con stime che prevedono un incremento del 18% che porterà l’eCommerce di prodotto a raggiungere i 30,6 miliardi di euro di transato.

In particolare, su eBay c’è stata nell’ultimo periodo una tendenza di grande crescita, con milioni di venditori e consumatori che si sono affacciati per la prima volta all’online per continuare le proprie abitudini di acquisto anche da casa. Solo nel mercato italiano, eBay conta infatti oggi 6,6 milioni di acquirenti attivi e decine di migliaia di imprese.

I dati dell’Osservatorio eCommerce del Politecnico riportano inoltre che i comparti che contribuiscono maggiormente alla crescita appartengono all’informatica ed elettronica di consumo, con una crescita di 1.9 miliardi e da inizio marzo ad inizio aprile 2021 su eBay i volumi di vendita dei prodotti tecnologici, come tablet, laptop o smartphone, sono cresciuti del 271%.

eBay è oggi fortemente radicato nel territorio italiano, dove supporta le PMI e le attività locali nell’apertura di un canale online, dando così un contributo economico tangibile verso la digitalizzazione delle imprese italiane. Soprattutto in questo periodo di difficoltà, eBay ha lavorato per facilitare ulteriormente l’ingresso sulla piattaforma alle PMI in italia e nel mondo, permettendo loro di raggiungere un bacino di 159 milioni di acquirenti attivi a livello globale.

Pietro Bombini, eCommerce Manager presso Piushopping Srl su Ebay, ci ha raccontato il suo punto di vista sull’aumento dei prodotti legati alla pandemia nel suo settore e sull’andamento dell’eCommerce.

Risulta anche a voi questo trend e questo aumento nelle vendite? Quali sono stati gli articoli più acquistati?

A partire dall’autunno 2020 abbiamo registrato un eccezionale incremento delle vendite con un trend di crescita del 200/300% rispetto allo stesso periodo degli anni precedenti. La crescita è stata abbastanza stabile anche nel 2021 subendo in alcuni periodi delle leggere flessioni. I prodotti che hanno avuto miglior riscontro, in base alle categorie merceologiche da noi trattate, sono stati certamente tutti gli accessori per smartphone e tablet, ma anche sedie da ufficio, scrivanie, tavoli e sedie da giardino, amache, e tutti quei prodotti necessari a vivere meglio gli spazi interni ed esterni della propria casa.

Com’è andato il vostro canale digitale nell’ultimo anno e che prospettive vedete per l’eCommerce in futuro?

Nell’ultimo anno c’è stata una lieve flessione delle vendite rispetto al 2020 nel settore degli arredi da interno ed esterno, ma nonostante questo ritengo che passata l’emergenza sanitaria le vendite torneranno a raggiungere i trend dello scorso anno perché nel 2020 molti consumatori, costretti dalla situazione che stavamo vivendo e dall’impossibilità di uscire, hanno scoperto la facilità e la convenienza degli acquisti online.

Quali sono i vantaggi di lavorare con un marketplace come eBay?

eBay permette di avere un negozio aperto 24/7 consentendo acquisti in qualsiasi momento anche da parte di chi nei tradizionali orari di apertura non ha modo o tempo di uscire. Le possibilità di vendita aumentano inoltre notevolmente avendo a disposizione un bacino di utenza a livello nazionale e internazionale. A mio parere il punto di forza di eBay è rappresentato dalla facilità di pubblicazione dei prodotti e da un’assistenza venditori attenta, disponibile e preparata, ma soprattutto dalla visibilità che riesce a dare ai nostri prodotti facendoli conoscere ovunque in Italia e nel mondo.

Che ruolo ha per voi eBay?

eBay è stato il nostro trampolino di lancio, la piattaforma che ci ha insegnato a fare eCommerce e che ci ha motivato per tutti questi anni a proseguire e a far crescere la nostra attività. Ancora oggi per noi eBay rappresenta la base solida della nostra azienda.