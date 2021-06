La Svezia sperimenta la e-krona, la sua stablecoin

Alcune delle principali banche centrali nazionali, come la Bank of England o la Bank of Canada, hanno un approccio molto cauto sia alle criptovalute che alle cd. stablecoin. Un approccio che, però, non è condiviso da tutti: proprio la Cina sta sostendo attivamente lo yuan digitale, la sua criptovaluta. Un’altra istituzione si è aggiunta al coro di voci sulle criptovalute, quella della Riksbank svedese. Cosa sta sperimentando il paese scandinavo?

Come riferito da Reuters, venerdì 28 maggio la Sveriges riksbank – la banca centrale della Svezia – ha diramato un comunicato in cui afferma: “Il test pilota della e-krona procede: dopo il coinvolgimento di partecipanti simulati da interni, ora si avvia la collaborazione con partecipanti terzi in un ambiente di prova“. Lo scorso aprile la Riksbank aveva dichiarata conclusa la prima fase di test e che avrebbe cercato di coinvolgere le banche commerciali nella successiva, in modo da valutare se e come l’e-krona potesse essere utilizzata nei grandi e piccoli pagamenti quotidiani.

La Svenska Handelsbanken, uno dei più importanti istituti commerciali della penisola scandinava, ritiene che “il progetto costituisca l’opportunità di partecipare a quella che può essere tra le prime valute digitali emesse da una banca centrale nel mondo per essere disponibile dal pubblico”. Per tale motivo la e-krona è presentata come una “Central Bank Digital Currencies” (CBDB), cioè una valuta digitale di una banca centrale. Le CBDB sono da considerarsi un’evoluzione delle stablecoin, poiché sono garantite dalle istituzioni di uno stato.

Tra le nazioni più attive nel campo ricordavamo la Cina. Il sostegno allo yuan digitale si sta concretizzando in forme differenti, adottando una serie di nuove regole per le criptovalute – come accade anche in Turchia – che hanno spinto alcuni miner cinesi a trasferire le attività all’estero. Ma l’influenza cinese potrebbe spingere anche Hong Kong ad approvare norme più stringenti verso chi investe in bitcoin.