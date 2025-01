La TV OLED Samsung a 799€! Un'offerta che parla da sé

Unieuro, tramite la sua recente promozione Specials valida fino al 26 gennaio, ha lanciato offerte straordinarie. Una di queste riguarda la TV OLED Samsung del 2024 a soli 799,20€. Con uno schermo da 55 pollici e una qualità delle immagini che lascia senza fiato, questa promozione è davvero difficile da ignorare. Grazie al processore NQ4 AI Gen2, questa TV sfrutta le potenzialità dell'intelligenza artificiale per offrire un'esperienza di visione 4K anche dove non è possibile, migliorando luminosità, contrasto e dettagli in modo spettacolare. Il design elegante e fluido, abbinato alla tecnologia OLED, promette neri profondi e colori vibranti, per un'esperienza visiva davvero immersiva.

Samsung OLED QE55S85D, chi dovrebbe acquistarla?

La tecnologia OLED, cuore pulsante di questa smart TV, porta l'immagine a un livello superiore con pixel autoilluminanti che garantiscono una qualità visiva perfetta. Ogni scena, dai toni più scuri a quelli più luminosi, viene riprodotta con una definizione straordinaria, grazie anche alla funzione di upscaling AI 4K che eleva contenuti a risoluzioni più basse a quasi 4K. Inoltre, la certificazione PANTONE assicura colori fedeli e realistici, con una resa cromatica che soddisfa anche i più esigenti.

Il sistema operativo Samsung Tizen offre una vasta gamma di funzionalità che vanno ben oltre la semplice visione della TV. Con Samsung TV Plus, gli utenti possono accedere a canali gratuiti e un ampio catalogo di film, mentre il Gaming Hub consente di giocare in cloud con una qualità incredibile, senza bisogno di una console. Per i videogiocatori, la TV è dotata di una serie di caratteristiche come la modalità di gioco AI Auto, che ottimizza automaticamente le impostazioni per ogni tipo di gioco, e la Motion Xcelerator a 120Hz, che garantisce una fluidità eccezionale nelle sessioni di gioco.

Non mancano neppure soluzioni pensate per migliorare l'esperienza sonora, come il Dolby Atmos e la tecnologia Q-Symphony, che sincronizza perfettamente il suono tra TV e soundbar, creando un'atmosfera audio avvolgente. Inoltre, con la modalità EyeComfort, la TV regola la luminosità e i colori per proteggere la vista, adattandosi all'orario del giorno. Con il SolarCell Remote, l'ecosostenibilità è un valore aggiunto, permettendo di ricaricare il telecomando tramite l'energia solare. Con tutte queste caratteristiche e l'offerta a 799,20€, questa TV OLED Samsung è senza dubbio una delle proposte più allettanti del mercato.

