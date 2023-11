La UE mette in palio 1 milione di euro per lo sviluppo delle IA

L’Unione Europea inaugura la Large AI Grand Challenge, un'occasione per le startup europee di accedere alle risorse di supercalcolo EuroHpc.

Questa iniziativa, parte del progetto AI-Boost finanziato dall’UE e mira a incoraggiare la partecipazione delle startup esperte in modelli di intelligenza artificiale.

Fino a quattro startup, che verranno giudicare come le più meritevoli, saranno selezionate per usufruire delle strutture di supercalcolo EuroHpc e riceveranno un premio di un milione di euro, a patto di condividere i modelli sviluppati con licenza open source.

Questa iniziativa rappresenta la prima fase di collaborazione tra la Commissione UE e EuroHpc Ju per garantire alle startup europee l'accesso alle risorse di supercalcolo e accelerare lo sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale.

Al termine del concorso, seguiranno due fasi chiave: l'accesso ai supercomputer e il potenziamento delle attività, e dei servizi, per il settore del calcolo ad alte prestazioni.

L'UE si posiziona in prima linea nel supercalcolo a livello mondiale con una serie di supercomputer di punta quali: Leonardo, Lumi e MareNostrum5. La Large AI Grand Challenge mira a ridurre i tempi di addestramento dei modelli di IA, accrescendo così la competitività europea in questo settore in rapida ascesa.

Parallelamente, il Commissario Breton ha lanciato il Patto Ue sull’IA, un impegno volontario dell’industria per anticipare l’applicazione delle norme UE sull'intelligenza artificiale.

Questa iniziativa promuove l'adozione di un'IA affidabile e in linea con i valori europei, plaudendo all’interesse delle società nei confronti delle nuove regolamentazioni.