Se siete alla ricerca di una smart TV 4K di ultima generazione che unisca tecnologie all'avanguardia e un prezzo imbattibile, l'offerta attuale su Amazon inerente alla Hisense 55U72NQ rappresenta un'occasione da non lasciarsi sfuggire. Questo modello da 55 pollici, parte della gamma 2024, è ora disponibile a soli 495,92€, con uno sconto del 17% rispetto al recente prezzo più basso di 599€. Si tratta del prezzo più basso di sempre per questo televisore, rendendolo un acquisto estremamente vantaggioso.

Vedi offerta su Amazon

Hisense 55U72NQ, chi dovrebbe acquistarlo?

Hisense 55U72NQ è una TV Mini-LED 4K con risoluzione di 3840x2160 pixel e pannello QLED a 144Hz, progettata per offrire immagini incredibilmente fluide e colori vividi. Il sistema Mini-LED PRO con Local Dimming garantisce un contrasto elevato e neri profondi, mentre il processore Hi-View Engine ottimizza in tempo reale ogni scena per una qualità visiva superiore. La compatibilità con i formati HDR10+ Adaptive e Dolby Vision IQ assicura una resa dinamica perfetta, anche in ambienti con illuminazione variabile.

Dal punto di vista smart, la TV utilizza il sistema operativo VIDAA U7, semplice e intuitivo, con supporto a Alexa integrata, VIDAA Voice, Apple AirPlay 2 e condivisione schermo Android, offrendo un'integrazione perfetta con i dispositivi di uso quotidiano. Grazie alla modalità Game Mode PRO a 144Hz, questa televisione si rivela anche una scelta eccellente per il gaming su console, garantendo input lag ridotto e fluidità eccezionale.

Con supporto ai tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K e compatibilità con i più recenti standard di trasmissione, Hisense 55U72NQ si posiziona come una delle migliori opzioni per chi desidera un'esperienza visiva completa e all'avanguardia. A questo prezzo, difficilmente troverete di meglio. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nsotra guida alle migliori smart TV per ulteriori consigli.