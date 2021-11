l’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati lancia una campagna di beneficenza NFT

Il fumettista il fumettista siriano-palestinese Hani Abbas ha lavorato con l’associazione partner nazionale Svizzera per l’UNHCR – l’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati – al fine di lanciare la prima vendita NFT dell’agenzia per raccogliere fondi per l’Afghanistan.

Abbas ha creato sette cartoni animati, da cui dieci copie di ciascuna saranno convertite in risorse digitali uniche e vendute come NFT sul mercato di OpenSea. La collezione, chiamata”Windows”, si riferisce alle esperienze significative di Abbas, cresciuto a Yarmouk, un campo profughi palestinese nella periferia meridionale della capitale siriana Damasco.

Abbas è apparso in pubblicazioni come Le Temps et La Liberté in Svizzera e Le Monde in Francia. È anche membro dell’organizzazione Cartooning for Peace, una rete di vignettisti della stampa impegnati a promuovere la libertà e la democrazia. Nel 2014, Abbas ha ricevuto l’International Editorial Cartooning Award a Ginevra.

L’UNHCR non è comunque la prima organizzazione a unirsi al mondo dei token non fungibili per beneficenza. La scorsa estate, anche Sua Santità Papa Francesco ha lanciato la sua prima collezione di opere d’arte NFT. Così, mentre l’UNHCR pensa a sostenere una popolazione in guerra e il Papa una fondazione per l’educazione, qualcun altro ha usato la formula NFT per i problemi ambientali. Nel marzo 2020, F1 Delta Time ha lanciato una NFT “Australia Edition 2020” con un’asta di beneficenza specificamente per sostenere gli sforzi di recupero degli incendi boschivi in Australia.

La stessa idea è stata poi replicata anche in Italia lo scorso luglio, quando l’associazione culturale The AB Factory,con la partecipazione di Antonio Marras di HACKATAO e di altri artisti internazionali, ha messo a disposizione le proprie opere digitali NFT a sostegno della Sardegna, colpita da un violento incendio.