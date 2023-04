Se siete alla ricerca di un gadget sfizioso ed utile da tenere in casa, magari all’ingresso o sul comodino, e che vi permetta non solo di controllare l’ora, ma anche di tenere d’occhio la temperatura in modo rapido ed intelligente, allora occhio a questo “Amazon Finds”, perché si tratta di un prodotto che sta spopolando su TikTok, soprattutto grazie al suo prezzo conveniente!

Di che si tratta? Dello sfizioso e funzionale orologio Xiaomi inclusivo di igrometro, con cui è possibile tenere sotto controllo umidità, temperatura, e ovviamente il tempo, il tutto concentrato in un dispositivo sottilissimo ed elegante, venduto in origine a soli 29,99€, ma oggi scontato addirittura a soli 19,99€!

Un piccolo ma sfizioso affare, che sta letteralmente impazzando su TikTok, vista non solo la passione che la piattaforma ha per i piccoli dispositivi tech, ma anche e soprattutto per le sue funzionalità, racchiuse in un guscio tanto minimal quanto elegante.

Dotato di sensori ad alta precisione, questo piccolo gadget Xiaomi può tenere traccia di temperature che vanno dai 0° ai 60°, e può tracciare l’umidità nell’aria dallo 0%RH al 99%RH, visualizzando poi i relativi dati su di uno splendido ed ampio schermo con tecnologia e-ink, dall’ampio angolo di visione e dalla splendida leggibilità, anche in presenza di luce diretta del sole.

Insomma, parliamo di un dispositivo semplice ma molto utile, come spesso si confà spesso ai prodotti che rientrano sotto la voce “Amazon Finds”. Per questo, vi invitiamo quanto meno a dargli un’occhiata, consultando la pagina Amazon dedicata all’acquisto prima che vada esaurito.

